Вице-премьер Чернышенко поздравил россиян с Днем программиста

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем программиста.

«Благодаря программистам Россия находится сегодня среди мировых лидеров по темпам цифровой трансформации экономики и социальной сферы. Мы вошли в топ-10 рейтинга Всемирного банка по цифровизации госуправления.

История отечественного программирования берет свое начало еще с советских времен. Первые версии языков программирования стали появляться уже в 50-е годы прошлого века. А сегодня активно используется отечественный язык 1Script. Кроме того, на основе международных языков программирования, таких как JavaScript и Python, создаются уникальные отечественные сервисы и приложения для граждан и бизнеса

Сейчас в России трудятся свыше 800 тыс. программистов. Со стороны государства им оказывается всесторонняя поддержка и создаются комфортные условия для работы в России. Принятые Президентом В.В. Путиным меры поддержки были направлены на представителей ИТ-отрасли, включая программистов.

Правительство, бизнес-сообщество, вузы сконцентрированы на подготовке специалистов в сфере программирования. В вузах ведется обучение по 63 ИТ-специальностям.

В России за последние несколько лет запущено множество масштабных ИТ-проектов, которые нацелены на цифровой суверенитет нашей страны.

Дорогие друзья, поздравляю всех программистов с профессиональным праздником! Желаю прорывных идей и новых свершений. Государство заинтересовано в вашем опыте, компетенциях и знаниях. Только вместе мы сможем ответить на вызовы, стоящие перед страной», – сказал Дмитрий Чернышенко.