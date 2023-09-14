«Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве

«Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве в рамках разработки интерфейса между системой умного анализа данных PIX BI и продуктом «Плюс7 сканеры метаданных». Такое решение позволит выполнять автоматический сбор метаданных о дашбордах, источниках, показателях, логике их формирования. Эта информация используется для выстраивания data lineage (единой карты взаимосвязей данных) в организации в рамках полноценного развития направления Data Governance и наполнения каталога данных.

«В развитии продуктов мы придерживаемся экосистемного подхода, когда один инструмент дополняет другой – как внутри линейки наших продуктов, так и в работе с нашими технологическими партнерами. Благодаря этому даем заказчику больше, чем может каждый отдельный продукт. Интеграция PIX BI с «Плюс7 сканеры метаданных» расширяет возможности аналитики крупных заказчиков, делает ее более прозрачной и помогает управлять компанией в едином ключе», — сказал Леонид Чернявский, менеджер продукта PIX BI, компания PIX Robotics.

В настоящий момент разработка совместного решения уже стартовала. Выход интерфейса запланирован на конец 2023 – начало 2024 гг. Разработка будет поставляться совмес­­тно с продуктом «Юниверс DG». Мастер-дистрибьютер – компания DIS Group.

«В рамках проектов Data Governance появилась необходимость расширения возможностей сбора метаданных со всех современных ИТ-решений для построения единой версии правды на уровне метаданных. Совместное решение с компанией PIX Robotics дает возможность получить полный data lineage, чтобы заказчики могли точно идентифицировать­­ место хранения и логику использования их данных. У DIS Group есть многолетний опыт внедрения таких решений и портфель с лучшими продуктами отечественного рынка», — отметил генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.

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«Дата инновации» – российская компания, центр разработки программного обеспечения для работы с данными и знаниями. Компания представила на российскиом рынке отечественную продуктовую end-to-end линейку под названием Plus7 для комплексной цифровой трансформации. Все продукты Plus7 включены в реестр ПО Минцифры.

DIS Group – ИТ-компания, которая предлагает решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, а также осуществляет консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям. Работает с поставщиками продуктов и решений, включенных в реестр российского ПО и вошедших в рейтинги и отчеты международного исследовательского агентства Gartner.

PIX Robotics – российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, PIX Процессы и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиями государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного центра «Сколково».