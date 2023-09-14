Около 80% россиян считают, что у программистов интересная работа

«Мир Plat.Form» – ИТ-бренд Национальной системы платежных карт (НСПК) – узнал, что профессия программиста остается привлекательной для россиян. При этом у части населения страны до сих пор остаются предрассудки в отношении представителей профессии. Об этом CNews сообщили представители НСПК.

Во мнении, что у разработчиков интересная работа, сошлись как представители молодежи, так и люди более старшего поколения – в среднем с этим согласилось 77% респондентов. Наиболее увлекательной профессия программиста видится респондентам в возрасте от 55 до 65 лет – в этой группе с этим утверждением согласилось 83% опрошенных.

Кроме этого, люди до 25 лет считают, что программистам не приходится перерабатывать, в то время как остальная часть респондентов с этим утверждением не согласна.

«Профессия программиста действительно является одной из самых востребованных. На протяжении последних десяти лет отрасль и государство активно развивали бренд информационных технологий в стране, что бесспорно позитивно сказывается на решении актуального сегодня кадрового вопроса. С каждым днем появляется все больше молодых специалистов, желающих реализовать свои навыки и заявить о себе миру», – сказала руководитель направления подбора и адаптации персонала «Мир Plat.Form» Юлия Пузина.

Наряду с этим исследователи выявили и другие интересные факты. Например, большинство россиянок (67%) считает, что программисты стремятся вступить в брак, а более 60% жителей страны видят айтишников семьянинами. Однако в Москве почти половина респондентов (41%) согласилась с утверждением, что разработчики по-прежнему одинокие люди.

По мнению большинства россиян профессия программиста является мужской – так ответили более 70% опрошенных.

«В какой-то степени такой стереотип о разработчиках оправдан, но с каждым годом женщин в профессии появляется все больше. Например, в НСПК они выбирают для себя не только программирование, но также развиваются в смежных областях – тестировании, системном анализе и других направлениях информационных технологий. В наших командах разработки трудится порядка 12% женщин, последние несколько лет мы наблюдаем тенденцию к росту их числа в сравнении с предыдущими годами. Сегодня можно сказать, что у российского ИТ появляется женское лицо», – отметила Юлия Пузина.

Опрос респондентов проводился путем онлайн-анкетирования, в нем приняло участие 1200 россиян.