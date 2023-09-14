Правительство Сахалинской области, Сахалинский государственный университет и ГК «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Соглашение о стратегическом партнерстве между Правительством Сахалинской области, Сахалинским государственным университетом и ГК «Астра» было подписано на VIII Восточном экономическом форуме. Стороны договорились о создании на базе вуза авторизованного учебного центра, открытии кафедры, цифровой лаборатории и начале проекта «Белая книга» по разработке новых на российском рынке ИТ-продуктов-аналогов зарубежным решениям, которых на данный момент не достает в линейке отечественных разработчиков для компаний различных отраслей. Планируется совместное внедрение ИТ-проектов, необходимых для ускорения импортозамещения в регионе и обеспечения полного цифрового суверенитета. В рамках соглашения будут реализовываться программы по привлечению к разработке отечественных решений сахалинских ИТ-специалистов, а также по трудоустройству профильных кадров, которые ранее работали в зарубежных компаниях. Предполагается перевод органов государственной власти и местного самоуправления Сахалинской области на российское ПО в соответствии с законодательством России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Вячеслав Аленьков, заместитель председателя Правительства Сахалинской области: «Совместная работа позволит наладить процесс полного цикла импортозамещения, начиная от разработки отечественных ИТ-решений для секторов экономики Сахалинской области, заканчивая обучением сотрудников госорганов, а также молодых специалистов и импортозамещением инфраструктуры для укрепления суверенитета».

Александр Самардак, исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета: «Развитие ИТ-образования в регионе является одной из приоритетных задач для нашего университета. Совместно с партнерами мы выстраиваем модель практикоориентированной подготовки специалистов в области информационных технологий. Реализуемый переход на отечественные операционные системы требует не только обновления содержания образовательных программ и проведение переподготовки преподавателей, но и модернизацию программного обеспечения, на котором построены системы управления вузом. Совместно с партнером мы планируем создать лабораторию, которая станет полигоном для испытания комплексных цифровых систем, базирующихся на ОС Astra Linux. Лаборатория станет проектным центром ГК «Астра», который будет местом притяжения студентов СахГУ».

Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития ГК «Астра»: «Наше партнерство с Сахалинской областью – масштабный проект, направленный на укрепление цифрового суверенитета и серьезное развитие ИТ-отрасли области. И это не только перевод госструктур на отечественные ИТ-решения и обучение специалистов работе с ними, это различные проекты по разработке уникальных аналогов зарубежных продуктов для ключевых направлений экономики, интеграция фундаментальной, прикладной науки и высокотехнологичных процессов для обеспечения трансфера технологий. Важно, что участие в наших совместных проектах будут принимать местные ИТ-специалисты, они, как никто другой, хорошо знают потребности сахалинских компаний».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.