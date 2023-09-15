«Норникель» и «Лаборатория Касперского» договорились о развитии сотрудничества в области безопасности промышленной и корпоративной инфраструктуры

«Норникель» и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение позволит «Норникелю» повысить информационную безопасность, защитить корпоративную и промышленную инфраструктуру.

«Норникель» сможет защитить цифровую инфраструктуру от таких киберугроз, как целевые, фишинговые и DDoS-атаки. Для этого специалисты компаний будут тестировать программное обеспечение и приложения, включая сценарии использования KasperskyOS, анализировать защищенность, проводить аудит событий информационной безопасности — в том числе с помощью решений «Лаборатории Касперского».

Директор Департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норникеля» Алексей Мартынцев прокомментировал: «Цель нового соглашения – адаптировать наши направления сотрудничества под изменившиеся условия рынка информационной безопасности в России, под новые вызовы и угрозы, обусловленные внешними факторами. Мы давно сотрудничаем с «Лабораторией Касперского» и расцениваем это партнерство не только как способ укрепить кибербезопасность «Норникеля», но и как возможность сделать вклад в развитие информационной безопасности в промышленности в целом».

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова прокомментировала: «Мы продолжаем сотрудничать с «Норникелем» для усиления информационной безопасности компании. В рамках развития наших долгосрочных отношений мы планируем совместно прорабатывать и тестировать решения для обеспечения киберзащиты промышленных предприятий. На подобных объектах киберугрозы могут стать причиной физического ущерба, риски особенно высоки. Мы готовы предоставить все необходимые инструменты, чтобы перекрывать возможные точки проникновения злоумышленников в инфраструктуру компании, эффективно проводить расследования и своевременно реагировать на обнаруженные инциденты. Видение и экспертиза "Норникеля" являются ценным для нас, поскольку позволяют сфокусироваться на реальных нуждах отрасли».

Соглашение подписано на площадке Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2023.

О «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Подробнее на www.kaspersky.ru.