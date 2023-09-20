Ольга Очеретина стала PR-директором международного ИТ-интегратора «Первый бит»

Ольга Очеретина будет курировать работу пресс-службы, руководить развитием социальных медиа, производством видеоконтента. В задачи Ольги будет входить взаимодействие со СМИ и блогосферой, разработка партнерских проектов, а также формирование HR-бренда Первого бита. Об этом CNews сообщили представители компании Первый бит».

«Я перешла из финансовой сферы в ИТ-индустрию во многом потому, что меня заинтересовала личность руководителя компании Антона Долгова и сама история бизнеса. Здесь царит особый предпринимательский дух, постоянно возникают свежие идеи, которые нередко перерастают в новые направления бизнеса. Сегодня решения Первого бита пронизывают буквально все отрасли: розничную торговлю, медицину, образование, энергетику, складской учет и многое другое. Хочется объединить все эти направления под одним узнаваемым брендом. Мы с командой PR-специалистов приложим все усилия, чтобы вам было интересно читать наши ресурсы, даже если вы не пользуетесь услугами Первого бита», — сказала Ольга Очеретина.

У Ольги более 20 лет опыта в коммуникациях. Из них 11 лет она занималась PR крупнейших банков страны: «Почта банка», «Банка Москвы», Транскредитбанка. Помимо этого, работала в МРСК Центра (сейчас Россети), в печатных СМИ и на телевидении.

Ольга Очеретина закончила НГПУ им. Козьмы Минина и практическую школу менеджмента СПбГУ, в данный момент учится на международном потоке «Женщина – лидер» мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей».

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Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.