Исследование VK Education и «Профилум»: 53% молодежи планируют развиваться в ИТ

VK Education и «Профилум» провели опрос о представлениях молодежи о карьере в ИТ и цифровой сфере. Результаты показали, что более половины респондентов планируют развиваться в сфере технологий, а 60% думают, что для успешной карьеры в этих направлениях требуется уметь программировать.

По данным исследования, 57% опрошенных из тех, кто хочет строить карьеру в ИТ и digital-сферах, назвали разработку продуктов, сервисов, приложений и сайтов наиболее интересным направлением для развития. В топ-5 ИТ-направлений, представляющих интерес у молодежи, также вошли программирование (52%), ИИ и машинное обучение (37%), анализ данных (32%) и тестирование (20%).

На желание 8 из 10 респондентов развиваться в этих сферах повлиял личный интерес. 56% считают ИТ-отрасль перспективной и быстроразвивающейся, 44% упомянули, что видят в ней множество возможностей для раскрытия своего потенциала и достижения успеха. Для 31% молодежи важен высокий спрос на ИТ-специалистов на рынке труда, столько же отметили, что им нравятся люди, которые работают в этой сфере.

По мнению трети (33%) опрошенной молодежи, для старта работы в ИТ необходимо высшее образование по специальности, тогда как четверть респондентов (25%) полагают, что можно начать с профильных курсов.

В числе навыков, важных для карьеры в ИТ и digital-сфере, 60% всех респондентов назвали умение программировать. Мягкие навыки молодая аудитория считает не менее значимыми: 59% указали критическое, системное мышление, 51% — любознательность и готовность к непрерывному обучению, 47% — навыки работы в команде, а 46% — креативное мышление и высокий уровень мотивации.

В начале карьерного пути многие респонденты проходят стажировки или задумываются о них. 35% участников опроса отметили, что уже имеют опыт прохождения стажировок. В числе их главных преимуществ они назвали получение релевантных навыков (77%), перспективы дальнейшего трудоустройства (63%) и возможность перенять опыт экспертов (62%). 9 из 10 человек уверены, что стажировки нужно проходить еще во время учебы: с первых курсов колледжа или вуза (32%), со старших курсов (31%) или со школы (19%). Оптимальная длительность стажировки, по мнению опрошенных, составляет 3-5 месяцев (32%) или 1-2 месяца (31%).

Помимо стажировок, молодая аудитория уделяет внимание саморазвитию. Так, 54% смотрят тематические блоги, слушают подкасты или читают информацию в соцсетях, 46% проходят курсы или смотрят лекции онлайн, 44% общаются с людьми, которые уже работают и являются экспертами в своих областях.

Большинство респондентов (73%) видит наибольшие перспективы карьерного роста в крупных и средних компаниях. Среди важных факторов выбора работодателя 59% упомянули гибкий график, 49% — возможность удаленной работы, 46% — социальный пакет, а 44% — поддержку обучения со стороны компании.

«В рамках исследования мы хотели узнать, какие направления интересны молодежи для развития, что она считает важным для успеха в карьере и какие ожидания у нее от работодателей. Самыми востребованными школьники и студенты считают ИТ и digital-профессии — это устойчивый тренд, на втором месте — творческие и креативные направления. Для успешной карьеры в ИТ необязательно уметь программировать, ребята с гуманитарным и креативным бэкграундом также могут реализоваться в IT. Мы со своей стороны помогаем студентам бесплатно получать полезные навыки и востребованные специальности на проектах VK Education», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

«Высокий интерес к ИТ и digital-профессиям понятен — это динамичная и интересная сфера, в которой множество людей могут раскрыть свои таланты и построить успешную карьеру. В ИТ огромное количество направлений, и со временем появляется все больше новых, включая те, где не нужны навыки программирования. Молодым людям следует глубже изучить многообразие профессий и задач в IT, и найти для себя те варианты, где они смогут реализовать свой потенциал и решать действительно интересные задачи. Отличным способом найти подходящее направление станут стажировки, так как они дают возможность попробовать себя в профессии и перенять опыт экспертов. Сервисы «Профилум» помогают познакомиться с рынком труда, в том числе в сфере IT, и получить необходимые знания и опыт для старта в цифровых профессиях», — сказал Виталий Алтухов, директор по разработке и исследованиям в «Профилум».

В опросе приняли участие 1130 респондентов: школьники средних и старших классов, выпускники школ и колледжей, студенты, выпускники вузов и начинающие специалисты.