CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Льготное налогообложение ИТ-компаний: тонкости применения

5 октября в рамках конгресса «Налогово-правовая реальность – 2023» в пресс-центре Интерфакса состоится сессия «Льготное налогообложение ИТ-компаний: тонкости применения», посвященная рискам и налоговым льготам для субъектов IT-отрасли.

Спикеры расскажут о новшествах в сфере налогообложения цифровых компаний в новом году, какие преференции и особенности в налоговом регулировании и учете законодатель закрепил на предстоящую перспективу, а также какие налоговые риски существуют для ИТ-компаний и как минимизировать негативные последствия.

На сессии будут рассмотрены практические кейсы оптимизации операционной деятельности за счет внедрения современных технологий электронного документооборота и учетных функций. В рамках дискуссии отдельно будет поднят вопрос налогового контроля цен сделок ИТ-компаний. На мероприятии также можно будет узнать об основных тенденциях развития российского ИТ-рынка, о мерах государственного регулирования и поддержки ИТ-отрасли, какие успешные кейсы определили развитие российского ИТ-сегмента и другие вопросы развития бизнеса.

Приглашаем Вас 5 октября в 10:00 принять участие в сессии в режиме онлайн и офлайн на площадке проведения (пресс-центр «Интерфакс», г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cgitc.timepad.ru/event/2594103/.

Токен: Kra23h1f5Рекламодатель: АНО "ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНОЙ ИТ-КООПЕРАЦИИ"ИНН/ОГРН: 7714467033/1207700468139Сайт: https://cgitc.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными

Любимый россиянами Telegram мутирует в клон китайского WeChat. Он сможет «заменить любой сайт»

Webinar Group купила сервис для создания онлайн-досок Jespo

Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа

Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти

Китай сорвал во всем мире поставки металлов для ИТ. Отгрузка галлия и германия упала до нуля

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще