ПАО «Софтлайн» объявляет о завершении обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и «СПБ банке», по обмену их ГДР на акции «Софтлайн». Приглашение делать оферту было опубликовано 28 августа 2023 г. крупнейшим акционером «Софтлайн», ООО «Аталайя». Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

По акцептованным офертам суммарно было обменяно свыше 14 млн ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и «СПБ банке», на то же количество акций ПАО «Софтлайн», что составило около 82% всех ГДР Noventiq в вышеуказанных депозитариях.

В рамках второго этапа обмена, который наступит через 12 месяцев после завершения первого этапа, каждый участник обмена получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках первого этапа.

На последнем, третьем этапе обмена – через 24 месяца после завершения первого этапа – каждый участник обмена получит еще одну акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», находящуюся в его владении на тот момент, но не более, чем было получено им в рамках второго этапа;

Процент акций «Софтлайн» в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составит около 15,7%. В состав акций «Софтлайн» в свободном обращении войдут акции, которые получены держателями ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайн» в рамках программы долгосрочной мотивации.

Старт торгов акциями ПАО «Софтлайн» на «Московской бирже» и «СПБ бирже» запланирован на 26 сентября 2023 г. под тикером SOFL.

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ПАО «Софтлайн» - участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб.