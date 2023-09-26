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Исследование VK Play: 37% россиян хотели бы стать разработчиками видеоигр

Российская площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play провела исследование в области разработки игр.

Каждый пятый опрошенный считает, что геймдев — это создание игры с нуля, от разработки и дизайна до выпуска на рынок. 13% респондентов ассоциируют эту сферу только с проработкой дизайна игры, 10% — с продвижением и 9% — с написанием кода.

Основными источниками информации о геймдеве, по мнению опрошенных, стали блогеры (41%), тематические каналы на YouTube (37%) и профильная литература (32%). Реже знания о создании игр получают в университете (25%) и от друзей из сферы геймдева (24%).

Четверть участников опроса считает, что при создании игры трудится команда более чем из 35 человек. Также вариантами ответа были 2-5 специалиста (23%) и 6-10 человек (20%). Самыми необходимыми членами команды считают программистов и разработчиков (73%), художников 2D и 3D (57%), геймдизайнеров (56%) и аниматоров (42%). А меньше всего нужны аналитики — так считают 17% опрошенных.

По мнению трети респондентов, для создания несложной видеоигры у команды уходит от 3-6 месяцев. 24% считают, что достаточно 1-2 месяцев для реализации проекта.

37% россиян хотели бы работать в геймдеве. По данным исследования, самыми востребованными специальностями в данной индустрии стали сценаристы (27%), программисты и разработчики (27%), художники 2D и 3D (19%), а также геймдизайнеры (17%).

«В России уже существуют образовательные программы по разработке игр, количество которых постоянно растет. Наша компания сотрудничает с ведущими вузами страны, чтобы таких практико-ориентированных программ, в том числе и в геймдеве, становилось больше. По данным исследования VK Education, VK Play и ИТМО, количество образовательных программ в геймдеве за два года увеличилось в полтора раза и в 2022 г. составило 233 программы, включая 40 программ высшего образования», — сказала Елена Бобровская, руководитель академических программ VK.

«Интерес к игровой индустрии — растущий тренд на протяжении последних лет, и все больше людей хочет не только потреблять контент, но и создавать его. Одной из приоритетных задач АПРИОРИ является налаживание связей между вузами и индустрией разработки игр — через увеличение количества специалистов студий, вовлеченных в разработку образовательных программ и преподавание, а также создание каталога образовательных программ в сфере геймдева, чтобы каждый желающий мог найти подходящую программу и следовать в обучении за своим интересом», — сказал Александр Михеев, генеральный директор ассоциации АПРИОРИ.

Компания VK провела исследование методом опроса в августе 2023 г. В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян по всей стране старше 18 лет.

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