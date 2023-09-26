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Компания REMER приняла участие в конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023»

21 сентября 2023 Производственная группа REMER приняла участие в конференции CNews, посвящённой оптимизации российской IT-инфраструктуры. В выставочной зоне конференции REMER представила участникам мероприятия свои решения для ЦОД и серверных комнат.

На стенде компании центральное место занял серверный шкаф флагманской серии ШТК-СП, использующийся во многих ЦОД по всей России.

Также на стенде можно было познакомиться с несколькими моделями вертикальных и горизонтальных блоков распределения питания REM – базовых и интеллектуальных, как в однофазном, так и в трёхфазном исполнении.

Особый интерес у посетителей вызвали вертикальные интеллектуальные блоки распределения питания, предназначенные для мониторинга и управления электропитанием и микроклиматом в шкафах.

Специалисты REMER продемонстрировали всем желающим работу графического русскоязычного веб-интерфейса собственной разработки, с помощью которого осуществляется управление блоками розеток, оснащённых контроллером REM-MC.

Компания REMER признательна организаторам мероприятия за возможность познакомить его посетителей со своей продукцией и приглашает продолжить знакомство с ассортиментом в своих демозалах.

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