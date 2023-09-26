СберТех представит собственный трекер на вебинаре, посвященном организации процессов разработки
28 сентября СберТех – разработчик ПО для бизнеса – расскажет, как эффективно управлять выпуском сервисов и упростить совместную работу команд.
На вебинаре «Platform V Works TaskTracker – управление выпуском и версиями сервисов» спикер СберТеха Ирина Львова расскажет, как в компании появился собственный трекер и и как он помогает облегчить управление жизненным циклом разработки.
Гости познакомятся с Platform V Works TaskTracker – инструментом СберТеха, который позволяет:
- выстраивать сквозной клиентский путь и совместную работу команды проекта и внешних сотрудников;
- контролировать ход разработки и управление жизненным циклом сущностей;
- закрывать типовые потребности участников команды и создавать настраиваемые наборы сервисов;
- внедрять единый подход к проектированию интерфейсов.
Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке:
https://platformv.sbertech.ru/events/q/platform-v-works-task-tracker-upravlenie-vypuskom-i-versiyami-servisov?utm_source=cnews&utm_medium=emailing&utm_campaign=webinar-28-09-2023.■ Токен: Kra23aPt7Рекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/