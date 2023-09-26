Webinar Group объявила о приобретении сервиса для создания онлайн-досок Jespo

Webinar Group, компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы (входит в цифровую экосистему МТС), завершила сделку по покупке российского сервиса интерактивных онлайн-досок Jespo. Переговоры с создателями решения велись с декабря 2022 г. За счет приобретения сервиса Webinar Group рассчитывает повысить свою конкурентоспособность на рынке B2B-продуктов и усилить предложение в области унифицированных коммуникаций для бизнеса.

Развитием продукта в Webinar Group будет заниматься отдельный департамент, руководителями которого стали основатели Jespo Александр и Иван Богатовы. Наем разработчиков в команду уже идет.

Jespo — это бесконечная онлайн-доска для совместной работы, которая подходит, в частности, для создания всех видов схем и диаграмм, дорожных карт, планирования и ретроспективы в рамках подхода Scrum. Решение призвано упрощать взаимодействие распределенных команд и управление проектами благодаря визуализации и общему рабочему пространству. Сервис уже интегрирован с платформой Webinar: пользователи получили возможность добавлять интерактивные доски в мероприятия, а также регистрироваться в Jespo прямо из встречи. Для запуска Jespo требуется регистрация только владельца доски: все остальные участники могут подключаться к ней и моментально начинать работу.

Подключение Jespo уже доступно пользователям Webinar по запросу.

«Работа с онлайн-досками — эффективный сценарий командного взаимодействия, наши пользователи давно имеют к нему доступ. Однако зарубежные сервисы не отвечают всем требованиям информационной безопасности, к тому же, как показывает практика, пользователи в РФ не застрахованы от их внезапного отключения с потерей данных. В то же время полноценных российских аналогов на рынке пока очень мало. Именно поэтому мы решили развивать продукт внутри собственной экосистемы. Интерактивные доски станут частью нашей UCaaS-платформы, а при развитии функционала мы будем учитывать ключевые потребности наших клиентов — представителей российского бизнеса», — отметил Александр Бровко, директор по продукту Webinar Group.