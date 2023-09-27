IBS запустила новое бизнес-направление – «Кибербезопасность»

Группа IBS объявила о запуске нового бизнес-направления «Кибербезопасность», которое возглавил Олег Босенко, эксперт с более чем 40-летним опытом работы в этой сфере.

Бизнес-направление «Кибербезопасность» будет предоставлять услуги в сфере прогнозного консалтинга и моделирования эффективности систем информационной безопасности, внедрения проактивной архитектуры, разработки и имплементации средств противодействия угрозам искусственного интеллекта на основе собственной методологии ранжирования и детектирования таких угроз. Реализация указанных направлений позволит блокировать и не допускать активацию существующих и перспективных угроз информационной безопасности, считают в IBS.

В рамках формирования направления планируется организация партнерского сообщества IBS с поставщиками и с производителями основных программно-аппаратных и программных решений по отдельным классам средств информационной безопасности.

«Технологии информационной безопасности, используемые сейчас в России, зачастую основаны на стандартах и архитектуре зарубежных вендоров, то есть алгоритмы защиты, можно сказать, известны очень широкому кругу. Наша цель — сформировать новые подходы и создать новые решения, которые будет сложно просчитать для кибератак. При формировании стратегии развития нового для IBS бизнес-направления мы учитываем два фактора: курс на информационно-технологическую независимость и подтвержденную математическими методами эффективную защищенность внедряемых систем кибербезопасности, развитие собственных решений, в том числе на базе искусственного интеллекта в его позитивном приложении», – сказал директор дирекции кибербезопасности IBS Олег Босенко.

Новое бизнес-направление насчитывает более 30 квалифицированных специалистов, которые с помощью собственных методологий в партнерстве с основными отечественными ИБ-компаниями и производителями средств ИБ разрабатывают проактивные решения обеспечения кибербезопасности для защиты систем любого назначения и уровня сложности.

Олег Босенко имеет три высших образования в области связи, информационных технологий и экономики. Более 40 лет работает в сфере информационной безопасности. За его плечами работа в таких компаниях как «НПО Русбитех», «Воентелеком», «Росэлектроника», «Роснефть».