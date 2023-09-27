ИТМО запустил курс для врачей о цифровых технологиях и эффективной коммуникации в медицине

В ИТМО разработали курс о цифровых инструментах и навыках профессиональной коммуникации для врачей. Его слушатели не только научатся пользоваться медицинскими базами данных и смогут разобраться в современных ИИ-технологиях, но и изучат удобные для использования цифровые утилиты вроде Google Docs, Telegram, Yandex Cloud. Кроме того, врачи узнают больше о ролях деловой коммуникации и эмоционального интеллекта в своей работе. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Курс состоит из трех модулей: «Введение в Digital Health», «Основы работы с базами медицинских данных» и «Эффективные коммуникации в сфере здравоохранения». Он подойдет как руководителям, так и практикующим врачам из государственных и частных клиник. В каждый модуль входят записанные лекции и онлайн-воркшопы, а также домашние задания. В конце участников ждет итоговая аттестация, в случае успешного прохождения которой они получают удостоверение о повышении квалификации.

«Мы сделали базовый универсальный курс, отвечающий на самые частые запросы – удобное хранение данных, работа с онлайн-документами и базами данных, телемедицина. Эти темы активно обсуждаются, но для погружения многим специалистам не хватает единого информационного пространства и практики. Курс направлен на то, чтобы закрыть эту потребность и помочь врачам в том, чтобы справляться с повседневными задачами эффективнее и в то же время проще. Мы в Университете ИТМО уделяем большое внимание развитию soft skills, и это нашло отражение в программе. Сегодня без понимания деловой этики и подготовки эффективных публичных выступлений сложно развивать любое направление», - отметила Валерия Прокуратова, руководитель проекта Центра научной коммуникации ИТМО.

Курс разработан и создан Центром научной коммуникации совместно с Edtech-платформой ИТМО/Онлайн для специалистов сферы здравоохранения. Среди преподавателей курса - врач-педиатр, основательница Школы навыков профессионального медицинского общения «Сообщение» Анна Сонькина-Дорман, врач аллерголог-иммунолог, основатель клиники Everyday Clinic Ольга Жоголева и руководитель лаборатории «Цифровые технологии в общественном здоровье» ИТМО Анна Андрейченко.