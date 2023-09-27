НТЦ ИТ «Роса» и «Пикодата» стали технологическими партнерами

НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, заключил партнерское соглашение с производителем ПО для высоконагруженных систем «Пикодата».

В рамках партнерства была установлена совместимость ПО Picodata с операционными системами «Роса хром» и «Роса кобальт». Компании выпустили официальный сертификат совместимости, который подтверждает корректную работу ПО Picodata в операционных системах «Роса».

Программное обеспечение Picodata — это распределенная система промышленного уровня для управления базами данных, а также среда выполнения приложений. Продукт Picodata включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

НТЦ ИТ «Роса» предлагает три линейки операционных систем: «Роса хром», «Роса кобальт» и «Роса мобайл». Они обладают технологической совместимостью с другими сертифицированными продуктами компании, что упрощает создание сложных инфраструктур с различными уровнями безопасности.

«Роса хром» – операционная система, созданная на базе собственного репозитория Rosa 2021, на котором строятся серверная, десктопная и мобильная ОС. Все серверные мощности, которые задействуются для разработки и дистрибуции софта, расположены в России и защищены от закладок и незадекларированных возможностей.

ОС «Роса кобальт» выпускается в десктопном и серверном вариантах, сертифицирована ФСТЭК России и рекомендована для использования крупными предприятиями и органами государственной власти, работающими с конфиденциальной информацией, включая персональные данные. Средства защиты информации «Роса кобальт» поддерживают идентификацию и аутентификацию пользователей, управление доступом, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, изоляцию процессов, защиту памяти, контроль целостности, надежное функционирование и фильтрацию сетевого потока. ОС бинарно совместима с популярным Linux-дистрибутивом RHEL 7 и подходит компаниям, планирующим переход на российскую ОС с таких операционных систем как Red Hat Enterprise Linux и CentOS.

Технологическая совместимость между операционными системами «Роса» и ПО «Пикодата» делает создание сложных информационных инфраструктур более простым, что, в свою очередь, позволяет заказчикам ускорить и оптимизировать развертывание и масштабирование своих систем.

«Для нас важно создание систем и программ, обеспечивающих высокий уровень безопасности данных и информационных ресурсов, что критично во многих областях, включая государственные и корпоративные секторы», – сказал Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ «Роса».

«Создание решений на базе российских операционных систем и программно-аппаратных комплексов сейчас крайне востребовано нашими заказчиками. Именно поэтому мы уделяем особое внимание совместимости нашего программного обеспечения с оборудованием и операционными системами отечественного производства. ПО Picodata уже используется в критически значимых системах, производительность и безопасность которых невозможно обеспечить без тесного взаимодействия с поставщиками ОС и оборудования», – отметила Анна Ерманок, генеральный директор компании «Пикодата».