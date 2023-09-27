Первая конференция, посвященная судебной практике в области электронной подписи

17 октября в Москве пройдет конференция, посвященная судебной практике в области электронной подписи. Участников мероприятия ждет подробный разбор судебных споров по обязательствам, закрепленным электронной подписью, много практических советов, а также открытая дискуссия о том, какая подпись надежнее: рукописная или электронная.

Основные темы конференции:

Как устроена архитектура безопасности электронной подписи

Как недобросовестные участники сделок могут пытаться признать подпись недействительной

Как оцифрованная доказательная база, имеющаяся у удостоверяющих центров, на практике защищает от неправомерных действий и позволяет запускать процесс уголовного преследования мошенников

Как в ряде случаев защита прав и охраняемых законом интересов затрудняется из-за недостаточного понимания специфики электронной подписи судами, и как это можно исправить

Как мошенники могут пытаться обойти защитные механизмы и что помогает им противодействовать

Организатор мероприятия – сервис мобильной электронной подписи Sign.Me. На конференции выступят специалисты Sign.Me, непосредственные участники судебных процессов, отраслевые эксперты, а также представители компаний, применяющих электронную подпись.

Для тех, кто сталкивался с судебными делами, связанными с электронной подписью, есть возможность заявить собственный доклад и выступить в качестве спикера.

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00 на Красном Октябре в Москве и в онлайн-формате.

Принять участие в конференции можно бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.