VK Tech масштабирует партнерскую программу для бизнеса

VK Tech запускает единую партнерскую программу для бизнеса. Интеграторы, разработчики, реселлеры смогут развивать технологическую экспертизу, создавать собственные решения на базе инфраструктуры VK и увеличивать доход от ключевых продуктов компании для цифровизации процессов в организациях. Об этом CNews сообщили представители VK.

«VK Tech разрабатывает ИТ-решения для бизнеса, включая облачные сервисы, инструменты для корпоративных коммуникаций и решения для оптимизации ключевых процессов в компаниях. Наша задача: выстроить прозрачную партнерскую программу для интеграторов и разработчиков ИТ-решений, чтобы помочь им развивать их бизнес и ускорить цифровизацию компаний в ключевых секторах экономики, — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech. — Поэтому мы переходим от точечных программ в рамках отдельных продуктов к единой системе развития партнерского сообщества на базе всех наших решений для бизнеса».

Партнерская программа объединит обучение разработчиков и интеграторов ИТ-решений, маркетинговую поддержку и дополнительные ресурсы для развития рынка. Компании смогут зарабатывать на работе со всеми продуктами VK Tech: от облачных сервисов VK Cloud и инструментов корпоративных коммуникаций VK WorkSpace до решений для управления рисками VK GRC и налогового мониторинга VK Tax Compliance.

Важным фокусом станет внедрение и развитие on-premise решений на базе инфраструктуры заказчиков, а также облачного программного обеспечения как услуги (SaaS). Для подключения к программе необходимо подтвердить экспертизу в работе с технологиями и решениями VK Tech. Статус действует в течение одного года с даты его присвоения. Официальный список аккредитованных партнеров будет доступен на сайте VK Tech.

***

VK Tech разрабатывает программные лицензионные продукты и облачные сервисы, закрывающие ключевые потребности бизнеса любого масштаба в цифровизации процессов. Портфель решений включает облачную платформу VK Cloud, сервисы корпоративных коммуникаций VK WorkSpace, сервисы для автоматизации HR-задач, платформу налогового мониторинга VK Tax Compliance и другие продукты.