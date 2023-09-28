CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

VK Tech масштабирует партнерскую программу для бизнеса

VK Tech запускает единую партнерскую программу для бизнеса. Интеграторы, разработчики, реселлеры смогут развивать технологическую экспертизу, создавать собственные решения на базе инфраструктуры VK и увеличивать доход от ключевых продуктов компании для цифровизации процессов в организациях. Об этом CNews сообщили представители VK.

«VK Tech разрабатывает ИТ-решения для бизнеса, включая облачные сервисы, инструменты для корпоративных коммуникаций и решения для оптимизации ключевых процессов в компаниях. Наша задача: выстроить прозрачную партнерскую программу для интеграторов и разработчиков ИТ-решений, чтобы помочь им развивать их бизнес и ускорить цифровизацию компаний в ключевых секторах экономики, — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech. — Поэтому мы переходим от точечных программ в рамках отдельных продуктов к единой системе развития партнерского сообщества на базе всех наших решений для бизнеса».

Партнерская программа объединит обучение разработчиков и интеграторов ИТ-решений, маркетинговую поддержку и дополнительные ресурсы для развития рынка. Компании смогут зарабатывать на работе со всеми продуктами VK Tech: от облачных сервисов VK Cloud и инструментов корпоративных коммуникаций VK WorkSpace до решений для управления рисками VK GRC и налогового мониторинга VK Tax Compliance.

Важным фокусом станет внедрение и развитие on-premise решений на базе инфраструктуры заказчиков, а также облачного программного обеспечения как услуги (SaaS). Для подключения к программе необходимо подтвердить экспертизу в работе с технологиями и решениями VK Tech. Статус действует в течение одного года с даты его присвоения. Официальный список аккредитованных партнеров будет доступен на сайте VK Tech.

***

VK Tech разрабатывает программные лицензионные продукты и облачные сервисы, закрывающие ключевые потребности бизнеса любого масштаба в цифровизации процессов. Портфель решений включает облачную платформу VK Cloud, сервисы корпоративных коммуникаций VK WorkSpace, сервисы для автоматизации HR-задач, платформу налогового мониторинга VK Tax Compliance и другие продукты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» вернулся на биржу и обошел по стоимости своего создателя

Китайские госхакеры массово атакуют роутеры Cisco в правительстве и военной промышленности США. В панике ФБР, АНБ и полиция

Санкции Китая работают. Крупнейший в США производитель памяти несет колоссальные убытки, надежды на улучшение нет

Власти решили переписать запутанное и противоречивое законодательство об ИТ и создать Цифровой кодекс

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Российские ИТ-шники доигрались. Крупный бизнес спешит заменить их искусственным интеллектом в ближайшие годы

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни
Показать еще