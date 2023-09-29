«Т1 цифровая академия» получила лицензию на дополнительное профессиональное образование

Компания «Т1 цифровая академия» (холдинг «Т1») получила государственную лицензию на дополнительное профессиональное образование (ДПО). Документ подтверждает право проводить ДПО в сфере информационных технологий и выдавать удостоверения о повышении квалификации и дипломы о профессиональной переподготовке. Лицензия свидетельствует о том, что образовательные программы, условия обучения и профессиональный опыт преподавателей «Цифровой академии» соответствуют требованиям законодательства в области образования в России. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«В России на фоне дефицита кадров многие компании стремятся раскрывать таланты сотрудников, с которыми уже работают. Изначально «Т1 цифровая академия» была создана для решения внутренних задач по дополнительному профессиональному образованию специалистов холдинга «Т1», одного из лидеров российского ИТ-рынка. За 1,5 года более 2000 сотрудников «Т1» повысили свою квалификацию с использованием наших образовательных продуктов. В 2023 г. «Т1 цифровая академия» расширила свою деятельность, вышла на внешний рынок, сфокусировалась на предоставлении образовательных услуг и создании обучающих решений в сфере цифровых компетенций, ПО, материалов и программ для раскрытия талантов внутри компаний в России и за рубежом. Мы делаем корпоративное обучение непрерывным, практичным и легко применимым, а цифровые компетенции — приоритетом в развитии персонала. Получение лицензии — еще один шаг в рамках развития академии и эффективной реализации программ по подготовке кадров для цифровой трансформации в России. Мы предоставляем возможность другим компаниям качественно обучать сотрудников, чтобы драйвить бизнес», — сказал директор «Т1 цифровой академии» Дмитрий Красовский.

В 2022 г. перед российской ИТ-отраслью встали масштабные задачи по созданию большого стека отечественных решений, и это открыло новые возможности для развития ИТ-специалистов внутри страны. При этом ранее Минцифры России оценивали дефицит ИТ-кадров в 740 тыс. человек. Таким образом, получение «Т1 цифровой академией» лицензии стало ответом на запрос рынка о создании комплексных образовательных решений, которые позволят компаниям и их сотрудникам вместе развивать новые цифровые компетенции, эффективно управлять изменениями, повышать кадровую защищенность и укреплять технологическое лидерство.

Обучающие программы «Т1 цифровой академии» помогают решать различные задачи: расширять возможности найма, онбординга и адаптации персонала, повышать ИТ-квалификацию и цифровые компетенции сотрудников, обучать их при внедрении цифровых решений, получать консалтинг по цифровизации HR-процессов.

***

«Т1 цифровая академия» (входит в холдинг «Т1») – образовательный партнер на рынке корпоративного обучения, провайдер готовых образовательных решений и кастомизированных продуктов и сервисов для развития ИТ-компетенций сотрудников. Компания работает на стыке EdTech, HRTech и ИТ-консалтинга, объединяет цифровые компетенции холдинга «Т1», мировые практики и собственные разработки в сфере работы с талантами и предлагает заказчикам индивидуальные решения бизнес-задач. «Цифровая академия» предлагает партнерам как разработку индивидуальных сервисных решений под задачи бизнеса, так и готовые базовые курсы, которые могут быть быстро доработаны и полностью адаптированы под цели заказчика.

«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате – 18 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. «Т1» предоставляет ИТ-услуги для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.