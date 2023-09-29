Wildberries создаст в НИЯУ МИФИ лабораторию для автоматизации складских процессов

Компания Wildberries, объявила о старте сотрудничества с Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ. В рамках сотрудничества на базе дизайн-центра микроэлектроники полного цикла Mephius стороны объединят свои усилия для создания научно-прикладной лаборатории, целью которой станет автоматизация и совершенствование складских процессов.

В лаборатории будут востребованы следующие специалисты: разработчики в области фронтенд и бэкенд, эксперты по Flutter, а также специалисты по BI-разработке и управлению базами данных.

«Открытие прикладной лаборатории на базе НИЯУ МИФИ — это не только шаг в будущее для Wildberries, но и залог формирования нового поколения IT-специалистов, готовых к решению актуальных задач e-commerce», — говорится в заявлении Wildberries.

Заместитель директора дизайн-центра Mephius Владислав Самойлов сказал: «Сотрудничество с крупнейшим в России онлайн-ритейлером позволит транслировать в университет компетенции от ведущих специалистов Wildberries в области систем автоматизации, запустить ряд прикладных работ и образовательных курсов на базе прикладной лаборатории, проводить специализированные мероприятия для студентов (хакатоны, конфреренции, лекции) и их стажировку в компании».

Руководитель ИИКС Валентин Климов сказал: «В настоящее время ИИКС проводит модернизацию инфраструктуры и активно развивает партнерские отношения с ведущими российскими компаниями. Мы очень рады запуску стратегических отношений с Wildberries в рамках дизайн-центра Mephius и заинтересованы во внедрении в учебный процесс ИИКС новых программ подготовки кадров в области технологий автоматизации и совместной разработке высоконагруженных ИТ-систем. Сотрудничество с Wildberries откроет новые возможности для дальнейшего развития ИИКС».

В ближайшем будущем в дизайн-центре Mephius планируется ремонт и брендирование помещения, а также оснащение лаборатории Wildberries современным оборудованием, необходимым для продуктивной и эффективной работы.