«Группа Астра» объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) акций на Московской бирже

ПАО «Группа Астра», участник российского ИТ-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения обыкновенных акций.

Предварительные параметры предложения

– Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 руб. до 333 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 63,0 млрд руб. до 69,9 млрд руб.

-В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций (что соответствует 5% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций) со стороны действующих акционеров, из которых около 10% могут быть использованы для стабилизации цены Акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

– После IPO продающие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале: продолжат участвовать в развитии бизнеса группы и дальнейшем укреплении ее лидерских позиций на российском рынке инфраструктурного ПО

– Цена IPO будет установлена продающими акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется 5 октября 2023 г. и завершится 12 октября 2023 г.

– В случае завершения IPO компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение 180 дней после завершения IPO, не распространяющиеся на отчуждение акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников группы.

– Ожидается, что старт торгов акциями под тикером ASTR начнется 13 октября 2023 г. после объявления цены IPO и окончательного включения акций во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие можно через ведущих российских брокеров.

Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы 5 октября 2023 г. на официальном сайте Московской биржи. Эмиссионные документы доступны на официальном сайте компании.

В случае завершения IPO группы необходимая дополнительная информация будет раскрыта на официальном сайте группы и в регуляторной ленте новостей.

Генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев: «Инвестиционное сообщество с большим интересом отреагировало на наше решение стать публичной компанией. Инвесторы хорошо понимают конкурентные преимущества «Астры» в отрасли, а также долгосрочный потенциал ИТ-рынка в целом и сегмента инфраструктурного ПО в частности. Мы рады объявить ценовой диапазон в качестве следующего шага в реализации IPO. Дополнительными драйверами нашего роста в средне- долгосрочной перспективе будут продолжающийся тренд на импортозамещение и цифровизацию всех отраслей экономики, уход с российского рынка западных вендоров, возрастающие требования информационной безопасности и существенная государственная поддержка. Уверены, что эти тренды создают благоприятную среду как для роста компании, так и для всего российского ИТ-рынка на годы вперед.

Нас вдохновляет идея, что наш кейс может стать стимулом для выхода других технологических компаний на фондовый рынок. Сейчас мы планируем разместить небольшую долю акций. Нам важно показать позитивную динамику финансовых и операционных показателей, а также результаты реализации стратегии роста в статусе публичной компании, познакомить инвестиционное сообщество с драйверами нашей индустрии. Мы считаем, что это станет мощным катализатором долгосрочной цели компании - стать глобальным вендором инфраструктурного программного обеспечения, который покрывает ключевые потребности рынка».

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Группа «Астра» – производитель инфраструктурного программного обеспечения. В экосистеме группы – 17 продуктов, которые комплексно закрывают потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др. Согласно оценкам независимых аналитиков Strategy Partners, флагманский продукт – операционная система Astra Linux – занимает порядка 75% рынка российских операционных систем.