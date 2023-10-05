Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS

Группа компаний «Максима» приобрела контрольный пакет акций (60%) ИТ-компании GMCS — одного из игроков российского рынка внедрения бизнес-решений и разработки ПО.

Эта сделка — часть стратегии по бизнес-трансформации ГК «Максима», направленной на усиление продуктового портфеля компетенций, а также на расширение пакета предоставляемых сервисов для заказчиков. В рамках реализации стратегии группа компаний ранее уже приобрела доли в компаниях, представляющих рынок интеграции, в частности ООО «Бизнес Стратегия Технологии» — в области автоматизации бизнес-процессов и ООО «ТАП» — в области автоматизации производства.

Компания GMCS — одна из опытнейших на рынке ИТ-консалтинга, её история начинается в 1997 году. Мультипродуктовый портфель компании объединяет интеллектуальные технологии и платформы на основе ИИ, сервисы роботизации, системы комплексной автоматизации бизнес-процессов, аналитику данных, технологии для Индустрии 4.0. Среди ключевых клиентов GMCS — «Русал», «Роскосмос», Магнитогорский металлургический комбинат, «Аби», «Аммоний», Fun&Sun, ГК «Самолет», «Леруа Мерлен Россия», «585*Золотой», Счетная Палата РФ, а также другие организации госсектора, предприятия ритейла, промышленности, металлургии, энергетики, финансового сектора, телекома. География клиентской базы компании охватывает всю Россию.

Поскольку сфера деятельности GMCS комплементарна существующему пакету продуктовых предложений ГК «Максима», ключевым направлением деятельности двух компаний после сделки станет расширение спектра востребованных на рынке отечественных решений. Одной из первых точек взаимодействия могут стать решения для дискретного производства — так, недавно ГК «Максима» стала стратегическим партнёром «Трансмашхолдинга».

«GMCS — это компания с уникальным для России набором опыта и компетенций. Приобретение контрольного пакета акций такой компании и её включение в наш контур — часть стратегии группы по трансформации бизнес-модели, по итогам которой мы рассчитываем стать компанией первого выбора на рынке системной интеграции. Совет директоров GMCS сформирован, теперь его основной задачей станет обогащение продуктово-сервисного портфеля всей группы компаний «Максима» и выход на новые рынки», — отметил Сергей Асланян, председатель совета директоров ГК «Максима».

«Сделка с ГК «Максима» поможет нам укрепить позиции на рынке, расширить пакет продаж для существующих корпоративных заказчиков и выйти с собственными предложениями на новые бизнес-вертикали. Объединённая экспертиза компаний позволит представить рынку полный спектр решений от создания ИКТ-инфраструктуры до интеллектуальной аналитики и систем управления производством, развертывание информационных систем «под ключ» и широкий спектр продуктов в области IT-консалтинга», — сказала Екатерина Воропаева, президент GMCS.