Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий

Российская биотех-лаборатория Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий. Программа рассчитана на опытных предпринимателей, а также продакт-менеджеров, которые хотят запустить свой B2C-продукт для массовой аудитории. Об этом CNews сообщили представители Neiry.

По данным Future Market Insights, отрасль DeepTech становится ключевой и спрос на такие технологии на мировом рынке будет расти ежегодно в среднем на 21%. Инвестиции в стартапы DeepTech увеличились с $15 млрд в 2016 г. до более чем $60 млрд в 2022 г.

В рамках акселератора предприниматели получат множество преимуществ, ускоряющих запуск продукта: грант на разработку бета-версии на базе технологий Neiry, доступ к ведущим бизнес-экспертам и ученым, команду разработчиков. А еще — эксклюзив на представительство в выбранной нише.

Команда Neiry поделится с участниками многолетним опытом на рынке нейротеха, маркетинговой экспертизой, а также готовой технологией Neiry, которую с помощью открытого API можно интегрировать в любой продукт. Среди партнеров акселератора — лидеры индустрии, которые обеспечат фору в запуске проекта.

От предпринимателей требуются глубокие знания в определенной нише, сильные лидерские качества и большой интерес к нейротеху. Одно из условий бизнес-партнерства — софинансирование запуска бета-продукта: 33,3% вложит предприниматель, 66,7% — Neiry. Все это поможет создать конкурентный продукт.

Потенциал для запуска новых проектов Neiry видит в сферах цифрового образования, велнеса, психотерапии, спорта и киберспорта, рекомендательных сервисов, реабилитации ПТСР и во многих других направлениях.

«Наша бизнес-задача как акселератора — помогать запускать проекты на нашей базе, чтобы они росли и становились независимыми. Мы не претендуем на долю — мы растим себе будущих клиентов и рынок. Нам нужны быстрые успешные проекты, такие как Mind Tracker, его мы создали за четыре месяца. С нашей стороны мы все расскажем, все покажем, кодом поделимся, чтобы вы пришли на готовую технологию и создавали продуктовую ценность», — сказал Александр Панов, CEO Neiry.

Пример разработки проекта на основе технологий Neiry — Mind Tracker, продукт для массового потребителя. За первые полгода закрытых продаж компания продала майнд-трекеры более чем на $300 тыс. в 19 странах. С помощью майнд-трекера каждый человек может получать доступ к данным об активности своего головного мозга в реальном времени. Программное обеспечение расшифровывает сигнал в понятные каждому метрики: усталость, концентрацию, фокус, стресс, состояние потока и многие другие. На основе этих данных пользователи могут управлять своей загрузкой, продуктивностью и лучше справляться со стрессом.

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Neiry — российская биотех-лаборатория и разработчик ИТ-продуктов, платформ и систем на базе нейротехнологий, резидент Фонда «Сколково», участник программы пилотирования инноваций Агентства инноваций Москвы. Компания основана в 2017 г., в штате более 40 человек, больше 70% — доля разработчиков и инженеров в команде. За последние пять лет компания привлекла 541 млн руб. инвестиций.