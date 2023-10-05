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Novardis и Just AI объявили о партнёрстве

ИТ-интегратор Novardis и разработчик платформы для создания ИИ-ассистентов и чат-ботов Just AI объявили о партнёрстве.

Сотрудничество Novardis и Just AI позволит клиентам оставаться конкурентоспособными в современной цифровой экономике, где автоматизация и искусственный интеллект играют ключевую роль.

Just AI – российский разработчикв области голосовых и текстовых чат-ботов, а также ИИ – ассистентов.

Novardis – системный интегратор, обладает экспертизой внедрений цифровых решений в области электронной коммерции, маркетинга и клиентского сервиса. Компания имеет опыт в проведении проектов для ритейлеров, включая Faberlic, «Азбуку вкуса», «Винлаб», «Рив гош», «М.видео» и «Эльдорадо».

Одним из ключевых преимуществ использования чат-ботов является то, что они обеспечивают экономию ресурсов и улучшают качество обслуживания. Чат-боты значительно сокращают расходы на операторов колл-центра, увеличивают скорость и эффективность ответов на запросы, позволяют изменять настройки сценариев и диалогов, чтобы адаптироваться под задачи конкретного бизнеса и легко внедряются на сайт, в мессенджеры и социальные сети. Реализация решений, представленных Novardis и Just AI, поможет клиентам компаний повысить уровень автоматизации своих процессов и удовлетворить потребности современного рынка.

«Сотрудничество Novardis и Just AI открывает новые перспективы для клиентов обеих компаний. У технологий ИИ много разных функций, но главная задача – сделать взаимодействие с клиентами быстрее, качественнее и дешевле. Объединение экспертизы Novardis и передовых разработок Just AI в области искусственного интеллекта позволит нашим клиентам получить уникальную комбинацию инновационных решений для оптимизации работы и достижения новых высот в своей сфере бизнеса и клиентского сервиса», – сказал Андрей Граф, директор по разработке и внедрению решений по управлению клиентским опытом Novardis.

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