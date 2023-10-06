ГК «Астра» и ООО «РЖД-техсервис» подписали меморандум о развитии сотрудничества

ГК «Астра» и ООО «РЖД-техсервис» подписали меморандум о развитии сотрудничества в области информационных и коммуникационных технологий. Заключение соглашения состоялось в Санкт-Петербурге. В качестве подписантов выступили генеральный директор ООО «РЖД-техсервис» Иван Ветряк и генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

ООО «РЖД-техсервис» входит в цифровой холдинг «РЖД-технологии» и занимается техническим обслуживанием и техподдержкой программных и аппаратных компонентов ИТ-инфраструктуры ОАО «РЖД» и других транспортных компаниях во всех регионах. В спектр услуг входят сопровождение рабочих мест, периферии, автоматических камер хранения, систем жизнеобеспечения, серверного и сетевого оборудования, устройств для печати, сканирования, копирования документов и пр.

Целью документа является содействие развитию и укреплению сотрудничества сторон в сфере ИТ, а также решению задач, связанных с созданием инфосистем в соответствии с правительственной политикой в области цифровизации и импортозамещения и действующими требованиями в части защиты информации.

Участники соглашения намерены проанализировать текущий технологический стек ООО «РЖД-техсервис» на предмет совместимости с операционной системой Astra Linux Special Edition и при необходимости подобрать аналоги, которые позволяют эффективно решать бизнес-задачи компании и корректно работают на сертифицированной платформе. Учитывая уже имеющийся опыт специалистов «РЖД-техсервис» в испытаниях защищенной ОС, планируется рассмотреть возможность ее применения в серверных группировках и на рабочих местах персонала. Также предполагается развертывание тестовых контуров для других продуктов ГК «Астра»: комплекса средств виртуализации «Брест», VDI-решения Termidesk, СУБД и платформы Tantor, системы резервного копирования RuBackup, почтового сервера RuPost и платформы для управления аппаратной инфраструктурой DCImanager.

«Отрасль железнодорожных перевозок имеет стратегическое значение для всей экономики. Мы гордимся тем, что компания «РЖД-техсервис» проявляет интерес к нашим решениям и готова к сотрудничеству. Наша команда сделает все возможное, чтобы и ОС Astra Linux, и весь остальной наш софт в полной мере удовлетворял потребности партнера. Понимая, что российские организации больше не могут рассчитывать на поддержку и продукцию глобальных вендоров, мы концентрируем усилия на том, чтобы обеспечить заказчиков ПО, которое по функционалу, надежности, удобству и качеству услуг сопровождения не будет уступать зарубежным аналогам. Как показывает практика внедрения и использования наших продуктов, эта задача вполне решаемая, и мы уверены, что сможем соответствовать ожиданиям коллег из «РЖД-техсервис», – сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».

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АО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.