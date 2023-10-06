Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2023 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Указ Президента РФ от 18 сентября 2023 г. №695 «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий»

Предоставление сведений из документов, удостоверяющих личность, и других документов, выданных госорганами, в мобильном приложении «Госуслуги» Президент приравнял к предъявлению самих документов. Случаи, когда бумажный паспорт можно будет заменить цифровым, определит Правительство по согласованию с ФСБ.

Предоставление сведений с использованием мобильного приложения является добровольным.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Указ Президента РФ от 11 сентября 2023 г. №670 «О внесении изменения в перечень информации о деятельности Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. №1073»

Скорректирован список информации о деятельности ГФС, размещаемой в Интернете. Уточнения касаются публикования сведений о деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Указ Президента РФ от 4 сентября 2023 г. №660 «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №1325, и в Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. №83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации»

В связи с повышением с 1 января 2024 г. предельного возраста призыва на срочную службу до 30 лет также до 30 лет увеличен предельный возраст предоставления отсрочки от призыва на военную службу для IT-специалистов.

Кроме того, уточнен порядок выхода из российского гражданства. Представлять военный билет при выходе из гражданства РФ должны граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет (а не до 27 лет).

Указ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2023 г. №1510 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем»

Правительство установило экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем.

В рамках экспериментального режима будут обеспечены условия для выполнения высокоавтоматизированных работ по внесению средств защиты растений с применением с/х беспилотников. Это обеспечит внедрение самых современных цифровых технологий в стратегически важной отрасли народного хозяйства.

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2023 г. №1504 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Национальный технологический центр цифровой криптографии» на создание и обеспечение функционирования отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики в структуре автономной некоммерческой организации «Национальный технологический центр цифровой криптографии»

Правительство решило субсидировать создание и функционирование отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики в структуре АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии».

Средства предоставляются: на НИОКР по решению отраслевых задач в области обеспечения информационной безопасности; на создание и эксплуатацию доверенных отечественных решений в области информационных технологий с внедренными механизмами обеспечения информационной безопасности; на создание, развитие и обеспечение функционирования научно-практических и технологических лабораторий и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры отраслевого центра.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается с Минцифры в системе «Электронный бюджет».

Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2023 г. №1441 «Об утверждении Правил хранения на территории Российской Федерации информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений, а также иной информации о взаимодействии пользователей информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, функционирующих в технологических сетях связи, собственники или иные владельцы которых имеют номер автономной системы, и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации»

Собственники и иные владельцы технологических сетей связи, имеющие номер автономной системы, обязаны хранить в течение 3 лет на территории России информацию: о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений; о взаимодействии пользователей информсистем и программ для ЭВМ, функционирующих в технологических сетях связи, и об этих пользователях.

Урегулированы вопросы хранения информации. Определен ее состав. Хранение осуществляется в условиях, исключающих несанкционированный доступ со стороны третьих лиц.

Информация предоставляется подразделению органа ФСБ, уполномоченному на взаимодействие с владельцем технологической сети, с использованием круглосуточно удаленного доступа к техсредствам для проведения оперативно-разыскных мероприятий, в том числе в интересах других уполномоченных органов.

Допускается по согласованию с уполномоченным подразделением органа ФСБ использование владельцем технологической сети для хранения информации техсредств накопления данных, принадлежащих иному владельцу технологической сети связи и (или) оператору связи.

Технические средства для проведения оперативно-разыскных мероприятий обеспечивают передачу информации на пункт управления уполномоченного подразделения органа ФСБ в декодированном виде.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует 6 лет.

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2023 г. №1505 «О внесении изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования»

К угрозам безопасности функционирования в России Интернета и сети связи общего пользования отнесена в том числе угроза предоставления доступа к информресурсам в Интернете, посредством которых создается возможность получения услуг связи и (или) заказа, использования таких услуг в нарушение законодательства РФ, а также передачи организатором мессенджера электронных сообщений пользователей без их идентификации.

Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2023 г. №1480 «О внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов»

Возможно заочное голосование членов Правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых сайтов по вопросу переутверждения перечня без изменений по предложению Минцифры.

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2023 г. №1467 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета акционерному обществу «Российский экспортный центр», г. Москва, в целях создания на базе его цифровой платформы сервисов цифровой экосистемы «Одно окно» в рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Цифровая экосистема «Одно окно» экспортера»

Российскому экспортному центру выделяются субсидии на создание цифровой платформы сервисов цифровой экосистемы «Одно окно». Скорректированы правила оказания господдержки.

Так, исключено упоминание о финансировании создания системы «Реестр экспортеров». В соглашении о субсидировании должно быть предусмотрено дополнительно положение о возможности оплаты обязательств центра по установленным направлениям расходов, возникших не ранее 1 января 2023 г., в том числе до заключения соглашения, при условии представления в территориальный орган Федерального казначейства документов о наличии таких обязательств.

Уточнен результат предоставления субсидий. Скорректированы положения об отчетности центра.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 января 2024 г.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 7 сентября 2023 г. №3349 «Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества и оборудования, необходимых для осуществления научно-технической деятельности, и (или) инновационной деятельности, и (или) деятельности в сфере информационных технологий в целях обеспечения производства промышленной продукции и (или) выведения на рынок новых продуктов, технологий и (или) услуг резидентами технопарка в сфере высоких технологий, и перечня видов деятельности по управлению созданием, развитием и эксплуатацией технопарка в сфере высоких технологий, а также по предоставлению резидентам технопарка в сфере высоких технологий услуг...»

Минпромторг утвердил перечни: объектов технологической инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий; видов деятельности по управлению созданием, развитием и эксплуатацией таких технопарков, а также по предоставлению их резидентам услуг, необходимых для научно-технической и (или) инновационной деятельности, для деятельности в сфере ИТ в целях обеспечения производства промышленной продукции и выведения на рынок новых продуктов, технологий и услуг.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 6 сентября 2023 г. №П/0348 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования межевого плана в форме электронного документа»

Росреестр утвердил новую XML-схему для составления межевого плана в электронном виде. Актуальная схема будет размещаться на сайте Службы.

Прежняя XML-схема утратит силу через 2 месяца после размещения новой схемы на сайте ведомства.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 6 сентября 2023 г. №П/0346 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта недвижимости, в форме электронного документа»

Росреестр утвердил новую XML-схему для формирования акта обследования, подтверждающего прекращение существования объекта недвижимости.

Прежняя XML-схема утратит силу через 2 месяца после размещения новой на сайте Росреестра.

Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 сентября 2023 г. №25622-ОГ/08

С 1 сентября 2023 г. не требуется согласование с уполномоченными органами и организациями сооружения и эксплуатации линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых (мелиорированных) землях.