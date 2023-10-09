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Axenix открыла рабочее пространство в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ

Консалтинговая компания Axenix и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ открыли коворкинг в университетском кампусе в Москве на Шаболовке. Пространство оформлено и оборудовано в соответствии с современными трендами организации учебных пространств. В дизайне использованы корпоративные цвета компании-партнера.

В именном коворкинге на площади 395 квадратных метров есть все необходимое для самостоятельной и командной проектной работы в рамках учебного процесса. Студенты, преподаватели и слушатели программ дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ могут проводить в зонированном комфортном пространстве различные встречи, учиться и работать.

Также вуз организует на территории коворкинга различные мероприятия, лекции и мастер-классы совместно с компаниями-партнерами.

Axenix и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ – стратегические партнеры. Вместе они занимаются управленческим консалтингом для бизнеса и государственных структур на базе Центра управленческого консультирования ВШБ, а также реализуют студенческие инициативы. Кроме того, эксперты Axenix ведут занятия на факультете в качестве приглашенных преподавателей-практиков. Студентов различных программ компания приглашает на стажировку и в случае успешного прохождения предлагает работу.

«Мы давно и успешно сотрудничаем с Высшей школой экономики, проводим совместные мероприятия, работаем с факультетами, карьерными центрами, студенческими кейс-клубами. Вуз – наш основой «поставщик» талантливых кадров, и мы всегда рады видеть выпускников ВШЭ в качестве наших сотрудников», – отметила Марина Папкова, HR-директор компании Axenix.

«Именной коворкинг стал еще одним символом нашего партнёрства с компанией Axenix. Качественное, современное пространство позволит полностью удовлетворить запросы всех участников образовательного процесса», – сказал Иван Простаков, первый заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Axenix сотрудничает также с Международным институтом экономики и финансов, Московским государственным университетом, Московским физико-техническим институтом, Финансовым университетом при Правительстве РФ, Московским государственным техническим университетом им. Н. Э. Баумана и другими ведущими вузами страны.

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