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Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам

24 октября разработчик AI-решений Rubbles расскажет, как использовать технологии генеративного ИИ для решения рутинных задач в корпорациях.

На вебинаре «ГенИИ среди нас: генеративный искусственный интеллект для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам» вы узнаете, как сделать искусственный интеллект неотъемлемой частью корпорации и с его помощью избавить от рутинной работы максимум сотрудников разных специальностей.

Программа:

  • Краткий обзор возможностей искусственного интеллекта и сферы его применения в последние годы;
  • Возможности и перспективы применения генеративного ИИ в крупных корпорациях;
  • Демонстрация на реальном кейсе, как система на базе генеративного ИИ отвечает на вопросы, связанные с бизнесом, опираясь на внутренние корпоративные регламенты и документы.

Спикеры:

Александр Фонарев, руководитель направления инфраструктурных решений Rubbles, Ph.D. в области Data Science.

Ян Чижевский, руководитель направления R&D Rubbles.

Начало вебинара в 24 октября в 11:00, регистрация по ссылке.

erid:Kra242YBJРекламодатель: ООО «РАБЛЗ»ИНН/ОГРН: 7725806256/1137746959900Сайт: https://rubbles.ru/

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