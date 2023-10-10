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Конференция «Судебная практика в области электронной подписи»

17 октября в Москве пройдет конференция, посвященная судебной практике в области электронной подписи.

Гости мероприятия узнают, как суды рассматривают споры по сделкам с использованием электронной подписи, какие есть типовые мошеннические схемы и способы противодействовать им, как внедрить в процессы компании электронную подпись и избежать возможных рисков.

Своей экспертизой поделятся:

  • Тимур Алексеев, коммерческий директор сервиса Sign.Me
  • Вадим Дерюжинский, юрист сервиса Sign.Me
  • Илья Васильчук, судебный юрист, директор ООО «МФЦЭУ Единая правовая служба»
  • Виктория Ольхова, старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов»
  • Сергей Чужаков, руководитель проекта Электронная регистрация АН «Этажи»
  • Анастасия Поликыржа, адвокат, к.ю.н., член Комиссии по градостроительному и жилищному законодательству АЮР, вице-Президент Союза «Национальное объединение женщин строительной отрасли»

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00 на Красном Октябре в Москве и в онлайн-формате.

Принять участие в конференции можно бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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