Конференция «Судебная практика в области электронной подписи»

17 октября в Москве пройдет конференция, посвященная судебной практике в области электронной подписи.

Гости мероприятия узнают, как суды рассматривают споры по сделкам с использованием электронной подписи, какие есть типовые мошеннические схемы и способы противодействовать им, как внедрить в процессы компании электронную подпись и избежать возможных рисков.

Своей экспертизой поделятся:

Тимур Алексеев , коммерческий директор сервиса Sign.Me

, коммерческий директор сервиса Sign.Me Вадим Дерюжинский , юрист сервиса Sign.Me

, юрист сервиса Sign.Me Илья Васильчук , судебный юрист, директор ООО «МФЦЭУ Единая правовая служба»

, судебный юрист, директор ООО «МФЦЭУ Единая правовая служба» Виктория Ольхова , старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов»

, старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Сергей Чужаков , руководитель проекта Электронная регистрация АН «Этажи»

, руководитель проекта Электронная регистрация АН «Этажи» Анастасия Поликыржа, адвокат, к.ю.н., член Комиссии по градостроительному и жилищному законодательству АЮР, вице-Президент Союза «Национальное объединение женщин строительной отрасли»

Мероприятие будет проходить с 12:00 до 18:00 на Красном Октябре в Москве и в онлайн-формате.

Принять участие в конференции можно бесплатно, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.