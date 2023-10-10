Linx Cloud обеспечила защиту облачных сервисов решением Multifactor

Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, и Linx Cloud, провайдер облачных решений для бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения.

Компании объединят усилия по повышению уровня защищенности корпоративных данных. Теперь клиентам катастрофоустойчивой облачной платформы Linx Cloud станет доступна многофакторная аутентификация с помощью решения Multifactor, которое входит в реестр отечественного ПО. Инструмент позволит обеспечить защиту всех видов удаленных подключений: VPN, VDI, Windows- и Linux-инфраструктур, а также вход в приложения и на сайты с дополнительным фактором доступа. В результате клиенты Linx Cloud смогут снизить киберриски и повысить устойчивость своего бизнеса.

«Вне зависимости от того, какой вариант облачной инфраструктуры выбирает клиент — частное, публичное или гибридное облако — вопрос безопасности ресурсов и информации остается критичным для бизнеса. Мы выбрали Multifactor по ряду параметров: высокий уровень технической поддержки со стороны вендора, удобная схема лицензирования, гибкая ценовая политика, успешный опыт интеграции решения в облачные сервисы, широкий спектр совместимых технологий и большой выбор способов доставки второго фактора пользователям», — сказал Георгий Беляков, руководитель отдела информационной безопасности компании Linx Cloud.