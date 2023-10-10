CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Облака
|

Linx Cloud обеспечила защиту облачных сервисов решением Multifactor

Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, и Linx Cloud, провайдер облачных решений для бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения.

Компании объединят усилия по повышению уровня защищенности корпоративных данных. Теперь клиентам катастрофоустойчивой облачной платформы Linx Cloud станет доступна многофакторная аутентификация с помощью решения Multifactor, которое входит в реестр отечественного ПО. Инструмент позволит обеспечить защиту всех видов удаленных подключений: VPN, VDI, Windows- и Linux-инфраструктур, а также вход в приложения и на сайты с дополнительным фактором доступа. В результате клиенты Linx Cloud смогут снизить киберриски и повысить устойчивость своего бизнеса.

«Вне зависимости от того, какой вариант облачной инфраструктуры выбирает клиент — частное, публичное или гибридное облако — вопрос безопасности ресурсов и информации остается критичным для бизнеса. Мы выбрали Multifactor по ряду параметров: высокий уровень технической поддержки со стороны вендора, удобная схема лицензирования, гибкая ценовая политика, успешный опыт интеграции решения в облачные сервисы, широкий спектр совместимых технологий и большой выбор способов доставки второго фактора пользователям», — сказал Георгий Беляков, руководитель отдела информационной безопасности компании Linx Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Закупки госкомпаний ПО и «железа» рухнули на треть. Крупный бизнес все прячет в тень

Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит

Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Huawei ушла в подполье. Компания поддерживает санкции, но тайно работает в России и скрытно расширяет штат

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Тотальное увольнение программистов откладывается. Пишущий код сервис GitHub Copilot приносит Microsoft многомиллионные убытки

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще