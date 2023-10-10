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Rubytech и DIS Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными

Rubytech, один из лидеров системной интеграции в России, и DIS Group, компания, предлагающая решения по управлению данными, объявили о заключении стратегического партнёрства. Стороны объединят усилия для ускорения цифровизации и перевода на российские решения государственных компаний и предприятий ключевых отраслей экономики.

Партнёры заключили соглашение о совместном продвижении единой платформы по управлению данными, которая включает ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решения по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и другие. Все перечисленные продукты входят в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД и разрешены к использованию на объектах КИИ.

Для исследования работы решений на реальных нагрузках инженерами Rubytech при поддержке коллег из DIS Group был развёрнут тестовый стенд. В настоящий момент команды партнёров провели тестирование ETL-решения «Плюс7 ФормИТ». По итогам первичных функциональных и нагрузочных испытаний эксперты пришли к выводу, что данное ETL-решение способно обеспечивать высокую скорость и качество обработки данных, а значит, может быть рекомендовано для использования в сегменте Enterprise.

В планах — расширение перечня тестируемых решений от DIS Group. По завершении испытаний на стенде решения будут классифицированы и ранжированы в соответствии с критериями Rubytech и в дальнейшем включены в референсную модель импортонезависимого ИТ-ландшафта.

Также в рамках стратегического партнёрства компании договорились организовать на стороне вендора обучение и сертификацию специалистов Rubytech и в дальнейшем проводить их на регулярной основе.

«Сегодня мы наблюдаем, как абсолютно все государственные организации и ключевые отрасли нашей страны оперативно переходят с зарубежного оборудования и ПО на отечественное. Отдельное внимание при этом уделяется поиску отказоустойчивых, защищённых и производительных решений для работы с большими данными. Крупнейшие банки и предприятия России всё активнее интересуется внедрением импортозамещённых платформ и переносом на них высоконагруженных бизнес-критичных систем и приложений.

Уверен, что сотрудничество с DIS Group позволит нам предлагать заказчикам ещё больше кросс-отраслевых решений для сбора, анализа и управления корпоративными данными различных сегментов, любых объёмов, форматов и сложности», — считает Александр Спивак, директор Департамента внедрения платформ данных Rubytech.

«Помощь крупнейшим предприятиям страны с цифровизацией и импортозамещением — ключевые задачи, которые стоят и перед DIS Group, и перед Rubytech. Объединив усилия в рамках нашего сотрудничества, мы, однозначно, сможем охватить максимальное количество специфических запросов и предложить безопасные, надёжные и высокопроизводительные решения ещё большему количеству заказчиков», — комментирует Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

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