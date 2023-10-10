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SDK Systems и «Dатару» стали партнерами

SDK Systems, российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг, и «Dатару», отечественный производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений, заключили партнерское соглашение.

Партнерство двух компаний позволит заказчикам SDK Systems выстроить свою ИТ-инфраструктуру на базе серверов, СХД и сетевого оборудования «Dатару» с гарантированным сервисным обслуживанием. У «Dатару» есть как собственная команда технических специалистов, так и сеть сервисных партнеров по всей территории России, что позволяет обеспечить высокой уровень сервисного обслуживания и технической поддержки.

«Dатару» создает на складе локального сервисного партнера необходимый ЗИП для поставляемого оборудования, что позволяет соблюдать заявленные условия технической поддержки.

«Dатару» – это протестированные решения, совместимые с инфраструктурой как российских, так и ушедших из России международных вендоров.

«Заказчики компании SDK Systems – это преимущественно финансовые учреждения, для которых критически важна бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры. Из-за массового ухода международных производителей у наших заказчиков уже долгое время есть потребность в надежных российских вендорах оборудования, способных решить столь актуальную на сегодняшний день проблему импортонезависимости. В связи с этим заключение партнерского соглашения с «Dатару» считаю крайне актуальным и полезным. Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и очень плодотворным», – отметил генеральный директор «СДК системс» Алексей Александров.

«Взаимодействие с SDK Systems позволяет обеспечить поставки надежного и современного оборудования, которое отвечает требованиям бизнеса к базовой ИТ-инфраструктуре. Кроме того, как производитель мы предоставляем техническую поддержку и гарантию на продукты, что обеспечивает дополнительный уровень защиты и уверенности в завтрашнем дне», – сказала Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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