Совместная программа «Группы астра» и РТУ МИРЭА по подготовке ИТ-специалистов вызвала ажиотажный спрос

«Группа астра» с РТУ МИРЭА запустили программу бакалавриата «Информационные системы и технологии», в рамках которой студенты также будут обучаться фуллстек-разработке. Программа стала одной из самых популярных среди абитуриентов: конкурс — более 13 человек на место, около 4,5 тыс. заявлений на бюджетную форму обучения. В 2022 г. обучение фуллстек-разработке тоже пользовалось спросом, однако заявлений было подано почти на 1,5 тыс. меньше. Всего было зачислено 317 студентов. Об этом CNews сообщили представители «Группы астра».

Вендор оказывает всестороннюю технологическую и методическую поддержку данной образовательной программе. Студенты изучают полный стек технологий программирования: общее и мобильное программирование; фронтенд- и бэкенд-разработку; программирование баз данных, микроконтроллеров, интернета вещей, технологического оборудования, искусственного интеллекта и анализа больших данных. В процессе обучения начинающие ИТ-специалисты осваивают самые востребованные языки программирования: C/C++, C#, Java, JavaScript, Python и др., а также получают навыки работы в актуальных ИТ-направлениях: тестировании, аналитике, QA-инженерии и т. д.

«Профиль «Фуллстек разработка» реализовывался в РТУ МИРЭА и ранее. Но благодаря подключению к программе нашего технологического партнера — «Группы астра» — качество подготовки будущих фуллстек-разработчиков гарантированно выйдет на новый уровень. Мы в РТУ МИРЭА уже отмечаем положительные результаты сотрудничества с компанией, в рамках которого у наших студентов появилась возможность изучать продукты Astra Linux, в том числе получать бесплатное дополнительное образование по совместной программе на «Цифровой кафедре» в рамках программы «Приоритет-2030». Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим качественную подготовку ИТ-специалистов в интересах страны и конкретных работодателей», — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

«Сотрудничество РТУ МИРЭА и «Группа астра» продолжается уже несколько лет, и мы очень рады отметить его эффективность. Обучение по программе бакалавриата помогает студентам получить прикладные знания и стать востребованными, высокопрофессиональными специалистами на рынке труда. Мы способствуем развитию в России передовых ИТ-направлений, в том числе фуллстек-разработки. На наше ПО уже перешли многие компании страны, и мы планируем только расширять его возможности, вместе с ребятами создавая прорывные технологии в отечественной ИТ-индустрии», — сказал Федор Кирдяшов, директор департамента образования «Группы астра».

Благодаря сотрудничеству университета и вендора студенты смогут дополнительно пройти независимую сертификацию в рамках проекта «Астра-карьера», который направлен на формирование кадрового потенциала в сфере информационных технологий.

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ПАО «Группа астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) — государственный технологический вуз, который ведет подготовку в таких областях, как информационные технологии и анализ данных, информационная и компьютерная безопасность, химия и биотехнология, радиоэлектроника, робототехника и автоматизация производства, экономика и управление, юриспруденция и дизайн. Одна из отличительных особенностей университета — тесное сотрудничество с ведущими работодателями, выпускники работают в сфере высоких технологий и наукоемких отраслях.