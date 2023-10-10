Стартап Keygo привлек $0,5 млн инвестиций на развитие автоматизированного сервиса краткосрочной аренды при оценке бизнеса в $3,5 млн

Стартап Keygo, занимающийся краткосрочной арендой жилья с автоматизированной системой заезда – выезда и службой поддержки гостей, привлек $0,5 млн в первом инвестраунде при оценке бизнеса в $3,5 млн. Среди инвесторов проекта Эдуард Тиктинский, Виктор Христенко, Даниил Шулейко, Сергей Лимонов, Сергей Бугорский. Проект уже запущен в Таиланде и Армении, в планах стартапа — более 10 тыс. апартаментов в 10 странах в ближайшие четыре года.

Keygo реализует сервис краткосрочной аренды жилой недвижимости с полным циклом услуг для клиентов: от поиска и бронирования подходящего варианта, сопровождения во время проживания по всем возникающим вопросам до чек-аута и клининга помещения. Компания полностью автоматизировала часть процессов: например, вместо классического ресепшн пользователям доступна поддержка в приложении 24/7, заезд и выезд из апартаментов осуществляется без сотрудников или собственников помещения. Это уменьшает количество лишних взаимодействий, оптимизируя время пользователей, и позволяет сокращать издержки, которые характерны, например, для гостиничного бизнеса.

Стартап берет в долгосрочную аренду у собственников жилые помещения, которые соответствуют его требованиям по расположению и состоянию. В среднем объекты арендуются на срок от 1 года. Для того, чтобы сделать жилье более привлекательным и комфортным для краткосрочной аренды, а также выделить его среди конкурентов, сервис занимается так называемым хоумстейджингом. Он включает комплектацию интерьера, оснащение апартаментов предметами гостеприимства и индивидуального пользования, а также бытовыми мелочами. На выходе пользователь получает гарантированно качественное жилье с продуманным и стильным интерьером, сопоставимое по уровню с отелями высокого сегмента.

«Сейчас мы наблюдаем, как рынок гостиничных услуг снова воспрял, продолжает стремительно расти и уже обогнал допандемийные показатели — его объем оценивают в $1 трлн в год. Мы нацелены на рынки стран tier-2, такие как Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, — их оценивают в пределах $700 млрд в год. Люди снова стали путешествовать, и даже больше, чем до пандемии: продолжительное время они были этого лишены и не хотят себя ограничивать. Более того, благодаря удаленному формату работы появился и новый тип путешественников — «цифровые кочевники». Соответственно, запрос на качественное жилье в топовых локациях и технологичный сервис по его поиску и аренде будет только возрастать. И тут совершенно точно нужна была инновация. Мы запустили такой проект с упрощенной системой заезда и выезда в проверенные апартаменты высокого качества и гарантированной полноценной системой поддержки не в формате отписок, за что, например, частенько критикуют агрегаторы. И самое важное — это проект с проверенной бизнес-моделью и понятной unit-экономикой. Средний срок окупаемости одного объекта для нас составляет 4–6 месяцев с возвратом на инвестиции 250% в течение года», — сказал сооснователь проекта Дмитрий Сигов.

Сейчас под управлением Keygo находятся уже более 50 квартир в Бангкоке и Ереване. Запуск пилота состоялся в феврале 2023, за это время уже более 500 человек успели арендовать апартаменты через сервис. Текущая оценка бизнеса составляет $3,5 млн.

Для пользователей объекты Keygo сейчас доступны на платформах Airbnb, Booking, Ostrovok.ru, «Суточно.ру». В ближайшее время у сервиса появится собственное приложение, где забронировать жилье можно будет без комиссии.

После бронирования клиенты автоматически получают инструкции для заселения, а перед выездом — соответствующее уведомление. В будущем система доступа к жилью через локбоксы будет модернизирована до кодовых замков. В перспективе Keygo планирует внедрить NFC-метки в приложении, с помощью которых будет осуществляться доступ к жилью.

«Мы не выполняем функции агрегатора и не ограничиваемся этим, наша задача – предоставить полный комплекс услуг на время пребывания в апартаментах под ключ. Через Keygo клиенты могут найти отличные варианты для проживания в удобных локациях и быть уверенными, что мы останемся на связи по любым вопросам до самого чек-аута, как если бы вы остановились в отеле с отличным сервисом. При этом мы выгодно отличаемся от гостиничных сетей более широким набором опций (наши клиенты пользуются собственной кухней, стиральными и сушильными машинами и прочим), удобной системой заезда, при которой не нужно ждать сотрудника на ресепшн, коммуницировать с ним и т.д., а все вопросы относительно проживания легко решаются через чат со службой поддержки, где мы на связи круглосуточно. Для того, чтобы решить свой вопрос, вам не нужно никуда ходить или звонить. Мы в полной мере несем ответственность за сдачу апартаментов в аренду и можем гарантировать качество того жилья, которое предлагаем. Это значимое преимущество с учетом однообразности сетевых гостиниц, ценовой политики бутиковых отелей и непрогнозируемости результатов при съеме жилья у частных арендодателей», — отметил сооснователь Keygo Геворг Бегларян.

Для того, чтобы стать партнером Keygo собственнику жилья нужно просто оставить заявку на сайте, после чего с ним свяжется ответственный сотрудник компании. Для подключения потребуется фото и адрес объекта недвижимости. Если расположение и состояние подходят под требования сервиса, технический специалист согласует осмотр квартиры на месте, и после этого предоставит договор для подписания.

Основателями стартапа Keygo стали Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов, которые запускали и развивали продукты «Яндекса» на международных рынках, в частности, «Яндекс.такси» и «Яндекс.еду». Команда успела поработать в 16 странах, среди которых страны СНГ, Африки, Балтии и Израиль, выводила сервисы на новые рынки и выстраивала операционные процессы с нуля.

В краткосрочной перспективе Keygo сконцентрируется на развитии в Юго-Восточной Азии и планирует увеличить количество объектов недвижимости под управлением компании до 1 тыс. в 2024 г.

Глобально компания рассчитывает запустить работу минимум в 10 странах в течение четырех лет и взять под управление не менее 10 тыс. квартир, что превышает показатели даже самых крупных гостиничных сетей.

Помимо этого, компания рассматривает возможность работы и с небольшими отелями (до 15 номеров), оборудуя их умными замками и автоматизируя процессы заселения и выселения. По оценкам Keygo, это позволит повысить эффективность таких объектов в среднем на 50%.