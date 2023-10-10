«Т1 интеграция» стала партнером компании «Синтеллект»

«Т1 интеграция», российский системный интегратор, заключила соглашение с компанией «Синтеллект», разработчиком решений в области автоматизации бизнеса. Партнеры объединят усилия в рамках распространения платформы Tessa — системы электронного документооборота (СЭД) нового поколения «Синтеллект».

«Сейчас мы фокусируемся прежде всего на отечественных разработках, способных обеспечить бизнес готовыми решениями для автоматизации. «Синтеллект» – один из ведущих вендоров таких продуктов в сегменте СЭД. Мы рады расширить наш портфель и предложить заказчикам еще один инструмент, который поможет им оптимизировать важный рабочий процесс, а также решить задачу импортозамещения. Наша многолетняя экспертиза в тандеме с широкими возможностями платформы Tessa позволят удовлетворить срочные запросы клиентов в части документооборота и меняющиеся требования рынка», — отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции».