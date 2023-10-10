CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Т1 интеграция» стала партнером компании «Синтеллект»

«Т1 интеграция», российский системный интегратор, заключила соглашение с компанией «Синтеллект», разработчиком решений в области автоматизации бизнеса. Партнеры объединят усилия в рамках распространения платформы Tessa — системы электронного документооборота (СЭД) нового поколения «Синтеллект».

«Сейчас мы фокусируемся прежде всего на отечественных разработках, способных обеспечить бизнес готовыми решениями для автоматизации. «Синтеллект» – один из ведущих вендоров таких продуктов в сегменте СЭД. Мы рады расширить наш портфель и предложить заказчикам еще один инструмент, который поможет им оптимизировать важный рабочий процесс, а также решить задачу импортозамещения. Наша многолетняя экспертиза в тандеме с широкими возможностями платформы Tessa позволят удовлетворить срочные запросы клиентов в части документооборота и меняющиеся требования рынка», — отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Закупки госкомпаний ПО и «железа» рухнули на треть. Крупный бизнес все прячет в тень

Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит

Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Huawei ушла в подполье. Компания поддерживает санкции, но тайно работает в России и скрытно расширяет штат

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Тотальное увольнение программистов откладывается. Пишущий код сервис GitHub Copilot приносит Microsoft многомиллионные убытки

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще