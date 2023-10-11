15% россиян признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время
Страсти к компьютерным играм в рабочее время больше других подвержены кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные россияне из всех округов страны.
В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 15% россиян: 6% играют ежедневно, 4% — несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 2% — несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, — кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.
Чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (27%). Женщины о подобной привычке рассказывали вдвое реже, чем мужчины (10 и 20% соответственно). Число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается с ростом уровня доходов.
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Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 397
Время проведения: 4-10 октября 2023 г.
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
Размер выборки: 1600 респондентов.