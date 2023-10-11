CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

15% россиян признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время

Страсти к компьютерным играм в рабочее время больше других подвержены кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные россияне из всех округов страны.

В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 15% россиян: 6% играют ежедневно, 4% — несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 2% — несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, — кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (27%). Женщины о подобной привычке рассказывали вдвое реже, чем мужчины (10 и 20% соответственно). Число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается с ростом уровня доходов.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 397

Время проведения: 4-10 октября 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Закупки госкомпаний ПО и «железа» рухнули на треть. Крупный бизнес все прячет в тень

Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит

Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2023

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Тотальное увольнение программистов откладывается. Пишущий код сервис GitHub Copilot приносит Microsoft многомиллионные убытки

Сотрудник НКК получил 10 лет строгого режима за попытку посадить оппонентов

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще