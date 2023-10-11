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СФУ и ГК Applite заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Сибирский федеральный университет (СФУ) и разработчик программного обеспечения для бизнеса ГК Applite заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

В рамках сотрудничества в вузе запущен курс обучения администрированию российской операционной системы «Атлант» для ИТ-специалистов. Также СФУ и ГК Applite планируют открыть в вузе авторизованный учебный центр, а затем и центр компетенций на основе одной из базовых кафедр.

Ожидается, что в течение трех лет не менее тысячи специалистов пройдут обучение работе с российской операционной системой. Это поможет популяризировать применение отечественных программных решений на территории Красноярского края и всего Сибирского округа. Applite планирует помогать выпускникам с трудоустройством, в том числе нанимать их к себе для расширения продуктовой линейки и развития технологии.

Для Applite это первое соглашение с высшим учебным заведением. Компания намерена расширять сотрудничество и договорится о партнерстве с вузами в каждом федеральном округе.

«Сибирский федеральный университет активно сотрудничает с разработчиками отечественных ИТ-решений. Создание информационной среды современного предприятия невозможно без навыков работы с операционными системами на базе Linux. Поэтому особенно перспективна работа с сибирской компанией – производителем операционной системы «Атлант». Это долгосрочная и планомерная работа, цель которой – обучить достаточное количество высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые смогут работать с российским ПО. Для нас особенно важно, чтобы в ходе обучения студенты получали не только теоретические, но и практические навыки, которые помогут при дальнейшем трудоустройстве», – отметил Денис Капулин, директор института космических и информационных технологии СФУ.

«Сотрудничество с одним из ведущих российских вузов позволяет решить целый ряд стратегических задач. Навыки работы с нашими решениями для автоматизированного централизованного управления ПО снижают порог входа для ИТ-специалистов, которые еще не сталкивались или имеют небольшой опыт работы с Linux. Таким образом, мы не только обучаем действующих ИТ-специалистов навыкам управления ИТ-инфраструктурой на базе ОС «Атлант», но и повышаем их квалификацию. Это крайне важно для преодоления кадрового дефицита», – сказал Артем Стыценко, директор по стратегическому развитию ГК Applite.

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