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СтройТрансГаз и Инфомаксимум реализовали проект по оцифровке учётных операций в Центре единого сервиса

АО «Стройтрансгаз» (СТГ) делится опытом применения технологии Task Mining для оцифровки и анализа учётных операций в Центре единого сервиса. Вендором используемого программного обеспечения – системы активной бизнес-аналитики Proceset – выступила компания Инфомаксимум.

При помощи Proceset удалось определить все варианты протекания операций, их продолжительность и количество выполнений, отметить самые трудозатратные из них, сравнить динамику показателей выполнения операций в разрезе отдельных исполнителей, определить загруженность сотрудников по выполняемым операциям, обработанным документам и позициям в разрезе юридических лиц.

Знание точного времени, затрачиваемого на выполнение операций для каждого контрагента, представляет собой важный аспект управления компанией и финансами. Детализированный анализ и контроль времени позволяют оценить, какие организации требуют больше внимания и ресурсов, а также определить наиболее прибыльные отношения и возможности для оптимизации.

«На старте проекта компания «Стройтрансгаз» ставила несколько основных задач. Это оцифровка деятельности сотрудников Центра единого сервиса, визуализация всех операций центра и распределение трудозатрат по организациям, – комментирует директор Центра единого сервиса АО «Стройтрансгаз» Оксана Омельченко. – Результатом «пилота» мы остались довольны. Все задачи проекта успешно выполнены благодаря слаженной работе, профессиональному подходу функциональных команд специалистов СТГ и Инфомаксимум».

Итогами проекта стали: автоматическая оцифровка всех операций, выполняемых сотрудниками, в том числе 34 операций, заявленные на старте проекта, построение их карт с визуализацией сценариев выполнения, разработка дашбордов и предложений по оптимизации действий сотрудников Центра единого обслуживания.

«Наша система – инновационное программное решение, – комментирует Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. – В рамках одной платформы мы предлагаем бизнесу сразу несколько возможностей – не только Task Mining, но и Process Mining, Business Intelligence, Automation и Customer Journey Map. Благодаря связке технологий становится возможным детально восстановить реальное выполнение бизнес-процессов и бизнес-операций, повысить скорость и прозрачность работы и в конечном итоге значительно повысить общую эффективность работы компании».

erid:Kra23t6nGРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Инфомаксимум"ИНН/ОГРН: 1328909857/1081328000533Сайт: http://www.infomaximum.ru

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