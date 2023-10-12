ГК «Подрядчик» цифровизирует процесс обучения сотрудников с помощью «Учебного портала» компании «Философт»

Группа компаний «Подрядчик» наметила курс на цифровизацию и трансформацию в этом году. ГК приобрела систему онлайн-обучения для сотрудников «Учебный портал», разработанную ИТ-компанией «Философт». Об этом CNews сообщил представитель компании «Философт».

ГК «Подрядчик» уже 15 лет работает на рынке строительного генподряда. За это время было построено 5 обогатительных фабрик, более 40 вахтовых посёлков и свыше 500 объектов промышленного и гражданского назначения.

Система «Учебный портал» — это образовательная платформа и система управления курсами. Одним из ее основных принципов является постоянное развитие компании через развитие сотрудников как главного ресурса. Основные задачи, которые закрывает продукт, это помощь в адаптации новичку, обучение, развитие работников и внутренняя мотивация сотрудников.

«Поскольку мы нацелены на трансформацию и цифровизацию процессов в компании, нам очень важно структурировать организацию труда и обучение наших сотрудников. Система «Учебный портал» как раз предоставляет такие возможности», – сказал Сергей Веприков, руководитель отдела развития ГК «Подрядчик».

«Учебный портал» помогает повысить уровень компетенций сотрудников, организовать постоянное дистанционное обучение и проверку знаний, обеспечить доступ к общим информационным ресурсам компании из единого окна.

«Мы благодарим ГК «Подрядчик» за доверие. Наш продукт поможет контролировать развитие сотрудников и организовывать стабильное дистанционное обучение. Таким образом, в компании будет всегда расти уровень компетенций специалистов», – отметил Иван Власов, директор «Философт».