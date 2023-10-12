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Конференция для финансового сектора на тему «Импортозамещение ИТ-решений» состоится 26 октября

26 октября в 09.00 пройдет конференция для финансового сектора на тему «Импортозамещение ИТ-решений».

Участники обсудят плюсы и минусы импортозамещения для отрасли и конкретных компаний, разберут методы, которые обеспечат безопасность технологического стека для финансовых организаций в случае использования готовых продуктов. Поделятся опытом разработки собственных решений.

В программе панельная дискуссия с представителями МКБ, «Открытие Брокер»», «Руссофт», «БрейнСистемз». Доклады от ITQ Group, Loginom Company, «Ренкредит» и «Русагро».

Конференция пройдет в павильоне «Арт. Техноград» на ВДНХ с 09.00 до 18.00 26 октября.

Участие в мероприятии бесплатное. Подробная программа и регистрация доступны на сайте конференции.

Об организаторе: ITQ Group — профессиональный участник рынка разработки программного обеспечения для автоматизации банковских процессов, финансовых и ретейловых компаний. Специалисты компании создают решения для МКБ, «Ренессанс кредит», Газпромбанка, ВТБ и других участников финансового рынка.

erid:Kra23YPqVРекламодатель: ООО «АйТиКью Груп»ИНН/ОГРН: 9701015788/1187746998757Сайт: https://itq-group.com/

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