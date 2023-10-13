Минцифры России: что делать, если военкомат отказал в ИТ-отсрочке от срочной службы
СМИ сообщают о единичных случаях отказов военкоматов в отсрочке от срочной службы ИТ-специалистам. В связи с этим Минцифры напоминает, что работает горячая линия. Все вопросы находятся на контроле и решаются Минцифры в ручном режиме максимально оперативно. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Что делать, если специалист получил отказ
Сотрудник должен направить на почту help@digital.gov.ru письмо, в котором указать: ФИО, название компании, номер заявления на «Госуслугах», суть проблемы, мобильный телефон для связи, фото повестки (обязательно, без нее запрос не будет рассмотрен).
С чем связаны известные случаи отказа
– компания не внесла специалиста в списки или ошиблась в данных;
– данные подали только в весенний призыв, а в осенний – забыли;
– специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы;
– специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки.
Минцифры обращает внимание компаний и специалистов: важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на «Госуслугах», а также соответствовать всем критериям для отсрочки. В рамках осеннего призыва 2023 г. заявки принимались до 8 августа 2023 г.