Sitronics Group вошла в капитал «Пермской судоверфи»

Sitronics Group (входит в АФК «Система») приобрела 25% компании «Пермская судоверфь» (ПСВ) в целях развития отрасли, в том числе судостроения на электротяге. Компания планирует инвестировать в ПСВ средства, которые будут направлены на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия. Договором предполагается возможное увеличение доли владения предприятием до 100%.

Sitronics Group развивает проекты, связанные с электродвижением по всей стране: строит зарядную инфраструктуру для наземного и водного транспорта, производит электросуда. Верфь Emperium, входящая в группу компаний, первой в России запустила серийное производство пассажирских электросудов, которые в этом году вышли на маршруты в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде. Планируется запуск электрокатамарана в Перми.

«Уверен, что электросуда будут постепенно заменять устаревающий дизельный флот, они становятся все более востребованы как в Москве, так и в регионах. Поэтому мы расширяем производство на разных площадках, увеличиваем мощности. Пермская судоверфь имеет давнюю историю и уже задействована при строительстве остановочных причальных комплексов для электросудов. Развитие судоверфи при нашем участии обеспечит растущую потребность в прогулочных и круизных электросудах, в том числе со стороны заказчиков уральского и поволжского регионов», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Пермская судоверфь» — единственное судостроительное предприятие на Урале. Развитие судостроения на базе «Пермской судоверфи», работа которой была возобновлена в 2021 г. по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, курирует краевая инвестиционная организация – «Фонд развития Пермского края». Сейчас «Пермская судоверфь» продолжает строительство причальных сооружений и ремонт судов. В рамках заключенных контрактов Пермская судоверфь изготовит и поставит до конца 2023 г. 19 объектов, которые будут установлены на Москве-реке. Кроме того, сейчас на предприятии изготавливают модульные причальные сооружения для приема маломерных и круизных пассажирских судов, которые будут установлены в микрорайоне Закамск Перми, в Краснокамске и в архитектурно-этнографическом музее Хохловка в Пермском крае. С апреля 2023 г. «Пермская судоверфь» является резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь».

«Для «Пермской судоверфи» это новый и важный этап в развитии. Сделка с Sitronics Group позволит реализовать инновационные транспортные проекты в нашей стране, совместно развивать судостроение в регионе, и в перспективе увеличить масштабы бизнеса. Также это партнерство позволит приступить к модернизации производства в течение года», — сказал Алексей Бураков, генеральный директор Фонда развития Пермского края. Он добавил, что основная задача ФРПК – привлечение инвестиций для реализации проектов на территории Пермского края. В этом случае продажа доли позволила привлечь для развития предприятия и судостроительной отрасли региона крупного инвестора.

Как ранее отметил губернатор Пермского края, восстановление судостроения в Прикамье способствует экономическому росту региона, развитию речного туризма и открытию новых возможностей для развития малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства. Также развитие верфи позволит увеличить количество рабочих мест в регионе.