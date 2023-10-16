RRC и «Dатару» подписали дистрибьютерское соглашение

Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютер ИТ-решений, объявляет о подписании дистрибьютерского соглашения с компанией «Dатару», российским производителем серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений.

По условиям соглашения RRC будет заниматься продвижением серверного оборудования, систем хранения данных, коммутаторов и точек доступа. Об этом CNews сообщили представители RRC.

Российский инфраструктурный вендор «Dатару» предлагает решения и сервисы для «умной» видеоаналитики, периферийных вычислений и гиперконвергенции, сетевое оборудование и СХД. Сегодня в компании сформирована команда, обладающая многолетним опытом работы с продуктами большинства российских и зарубежных ИТ-поставщиков. Профессионалы «Dатару» также осуществляют поддержку и сопровождение ИТ-инфраструктуры после ухода из России международных представителей рынка.

Ключевыми клиентами компании «Dатару» являются промышленные и производственные предприятия, финансовые учреждения и государственные организации, для которых критически важен вопрос бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры. Каждый клиент «Dатару» может быть уверенным в сотрудничестве по самым высоким стандартам. Это включает короткий срок внедрения, единое окно полной поддержки и оптимальный показатель капитализации затрат.

«Обеспечение бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры партнеров и заказчиков – наша приоритетная задача. Сотрудничество с таким вендором, как «Dатару», позволит решать эту задачу еще более комплексно и эффективно. Мы нацелены на продуктивную совместную работу и готовы активно поддерживать инициативы и планы по развитию вендора», - сказал Александр Котенко, менеджер по развитию бизнеса компании RRC.

«Базовая ИТ-инфраструктура должна отвечать требованиям надежности. На сегодняшний день в России только отечественные вендоры способны обеспечить понятные условия обслуживания, короткие сроки поставки оборудования, а также полноценную техподдержку ИТ-продуктов. Компания «Dатару» доказала свою экспертизу в плане работы с передовыми глобальными технологиями, мы готовы стать надежными партнерами RRC в их работе с клиентами», - отметила Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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«Dатару» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Команда вендора обладает экспертизой в поддержке и сопровождении ИТ-инфраструктуры на базе решений международных производителей оборудования. Поддержка клиентов «Dатару», включающая три уровня, полностью локализована на территории России.

Компания RRC основана в 1992 г. и является широкопрофильным дистрибьютором телекоммуникационного и сетевого оборудования, устройств автоматической идентификации и сбора данных, систем информационной безопасности, инфраструктурных решений. Офисы RRC расположены в Москве и Санкт-Петербурге, продуктовый портфель компании насчитывает 60 вендоров мирового класса. Партнерская база компании насчитывает более 6000 партнеров.