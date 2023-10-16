В России в четыре раза увеличился спрос на цифровые кадровые документы

С начала года число пользователей сервисов кадрового ЭДО в России увеличилось более чем в четыре раза и превысило планку в 3 млн человек, подсчитали в компании HRlink. Переходом на безбумажный HR заинтересовались малый и средний бизнес. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

В начале года количество пользователей сервисов кадрового ЭДО в России не превышало 700 тыс. человек. В основном это были сотрудники крупных компаний. На сегодняшний день цифра выросла более чем в четыре раза, а к концу года в компании ожидают увеличение числа пользователей решений для безбумажного документооборота в HR минимум до 4 млн человек.

Растущий интерес к сервисам кадрового ЭДО в компании объясняют несколькими факторами. Во-первых, повысился уровень осведомленности о кадровом ЭДО. Руководителям и HR-директорам уже не нужно объяснять преимущества отказа от бумаги в HR — они видят пользу в сервисах КЭДО и готовы вкладывать время и ресурсы в такие инициативы.

В связи с этим кадровому ЭДО уделяют все больше внимания, причем даже те компании, которые раньше не видели смысла в цифровизации HR — сегмент малого и среднего бизнеса (СМБ). Они понимают, что КЭДО позволяет оптимизировать процессы и начать экономить без капитальных вложений в ИТ. По оценкам HRlink, к 2024 г. около 25% пользователей таких сервисов будет из СМБ-сектора.

Во-вторых, законодательство продолжает трансформироваться в сторону отказа от рутинных бумажных процессов. Так, для того чтобы повысить прозрачность и упростить процесс электронного делопроизводства, с 1 сентября 2023 г. сотрудники, подписывающие документы от имени работодателя в цифровом формате, должны использовать машиночитаемую доверенность.

Работодатели начинают быстрее приводить документы в электронный вид благодаря появлению и развитию нормативно-правовой базы. К 2025 г., по прогнозам HRlink, переход на цифровые кадровые документы станет обязательным для ряда компаний и сегментов. Тогда рынок ожидает взрывной рост.

Наконец, в 2023 г. среди российских компаний начала вновь набирать популярность ESG-повестка. Чтобы изготовить один лист бумаги, нужно 13-21 грамм сырья, а один ствол дерева весит около 500 килограмм. По подсчетам HRlink, даже 1,5 млн пользователей кадрового ЭДО смогут спасти 810 тонн древесины, или 5,5 тыс. деревьев.

«Только на платформе HRlink количество пользователей выросло на 130% с начала года. За девять месяцев клиентами HRlink стали такие известные бренды, как “Боржоми”, SOKOLOV, “Газпром Автолизинг”, “Силовые машины”, “12 Storeez”, “Модуль банк” и многие другие. Это естественный процесс: пользователи сервисов кадрового ЭДО рассказывают об успешном опыте своим контрагентам, и инициативы быстро масштабируются. Работает принцип сарафанного радио. Причем около 25% наших пользователей — представители малого и среднего бизнеса, и эта цифра стремительно увеличивается. Поэтому мы запустили собственную программу поддержки их перехода на КЭДО», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.