Финалист «Лидеров России» внедряет отечественные цифровые решения в области моделирования добычи нефти на шельфе Арктики

Победитель окружного финала пятого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в СЗФО Владислав Вахнин занимается внедрением отечественных ИТ-решений в систему управления единственной нефтедобывающей платформой «Приразломная» на шельфе российской Арктики. До конца 2023 г. ему предстоит запустить новый программный комплекс, позволяющий автоматизировать моделирование производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители «Лидеров России».

Победитель пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» в Северо-Западном федеральном округе Владислав Вахнин занимается внедрением отечественных цифровых решений в области моделирования добычи нефти. В 2022 г. он переехал из Красноярска в Санкт-Петербург для работы в кросс-функциональной команде центра управления добычей на «Приразломной» — единственной нефтедобывающей платформе на шельфе российской Арктики.

«Мы создаем цифровые модели производственных процессов, которые происходят за полторы тысячи километров на морской ледостойкой стационарной платформе «Приразломная» в Баренцевом море. Ищем технологический потенциал системы — от добычи до транспортировки нефти — и проверяем гипотезы, направленные на максимальную оптимизацию. Моделируем сотни вариантов, но реализуем один — самый эффективный и безопасный», — сказал руководитель направления по управлению потенциалом и интегрированному моделированию «Газпром нефть шельфа» Владислав Вахнин.

До конца 2023 г. его команде совместно с российским разработчиком программных продуктов предстоит создать уникальный ИТ-инструмент для эффективного управления цифровыми двойниками месторождений.

«Цифровые модели — это математическое представление различных производственных процессов, которые используются для многовариантных прогнозных расчетов. Это помогает оценить то, как любое воздействие повлияет на работу системы, и принять решение о целесообразности его практической реализации. На «Приразломной» таких моделей несколько и работа с ними требует тщательной настройки и управления, которое раньше делали вручную. Наш программный комплекс позволит эту работу автоматизировать. В случае успеха технология может быть тиражирована на других проектах», — сказал Владислав Вахнин.

«Приразломная» — уникальный производственный объект. Платформа сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать выполнение всех технологических операций: бурение, добычу, хранение, подготовку и отгрузку нефти на танкеры. Уже более девяти лет здесь ведется безопасная и бесперебойная добыча нефти особого арктического сорта — ARCO.

«Морские проекты — это всегда передовые технологии и высокие стандарты производственной и экологической безопасности, что влечет за собой соответствующие требования к уровню компетенций персонала. В Арктике с учетом сурового климата это особенно важно», — сказал управленец.

В студенческие годы Владислав Вахнин становился серебряным медалистом второй Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» в направлении «Нефтегазовое дело». В конкурсе «Лидеры России» он участвует впервые: в сентябре 2023 г. вошел в число победителей финала в Северо-Западном федеральном округе и стал суперфиналистом. Управленец отмечает, что в корпоративной среде конкурс очень популярен, но все же принять окончательное решение об участии в проекте его подвиг пример друга Никиты Дадакина, суперфиналиста третьего сезона.

«Лидеры России» — это, в первую очередь, люди и деловое общение. За время участия в конкурсе я познакомился со специалистами из самых разных областей. Мне очень понравился уровень организации проекта и непосредственно оценочные мероприятия, которые приближены к реальным рабочим ситуациям, а поэтому наиболее полезны», — сказал Владислав Вахнин.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 г. по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 г. стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

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Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» — создана по инициативе Президента России 22 мая 2018 г. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент России Владимир Путин.