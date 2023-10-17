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Станислав Дарчинов назначен советником генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» по технической политике

В октябре 2023 г. на должность советника генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) по технической политике назначен Станислав Дарчинов, ранее занимавший должность технического директора компании Step logic (входит в НКК). Об этом CNews сообщили представители ГКС.

В этой должности Станислав Дарчинов будет отвечать за формирование общей технической политики, создание соответствующего текущим запросам рынка единого портфеля решений на основе компетенций экспертов компаний, входящих в ИТ-холдинг НКК. В зону ответственности Станислава войдет определение коммерческой перспективы продуктовых решений, формируемых в рамках объединенных команд специалистов холдинга.

Главная задача, которую ставит руководство НКК перед новым руководителем по технологическому и стратегическому развитию — это реализация комплексного подхода к разработке и внедрению ИТ-систем для развития бизнеса заказчика, в рамках которого НКК выступит партнером, предоставляющим полный комплекс ИТ-услуг — от разработки программных продуктов до консалтинга, внедрения и поддержки реализуемых ИТ-решений.

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Станислав Дарчинов

Станислав также займется развитием дистрибуторского бизнеса НКК для расширения технологического портфеля, востребованного на ИТ-рынке.

Станислав Дарчинов окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «Комплексная защита объектов информатизации». В 2009 г. пришел в Step Logic на позицию младшего сетевого инженера. С 2013 г. руководил группой сетевых решений. С 2017 по 2020 гг. являлся техническим, а затем исполнительным директором казанского филиала компании. Под его руководством были реализованы проекты по оснащению Зимней универсиады 2019, построена ИТ-инфраструктура завода Haier, проведена модернизация мультисервисной сети передачи данных ПАО «Таттелеком». С июля 2020 по октябрь 2023 гг. занимал должность технического директора Step Logic (входит в НКК).

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«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — холдинг на российском рынке информационных технологий. НКК — это более 100 ИТ-решений, 30 патентов собственной разработки и ИТ-продуктов. НКК оказывает услуги по всем вертикалям рынка для заказчиков государственного и финансового секторов, ТЭК, телекоммуникационных компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др.

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