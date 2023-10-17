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В Talantix отклики с «Авито работы» теперь сохраняются автоматически

В CRM-системе Talantix добавили интеграцию с «Авито работой». Теперь командам подбора, которые используют этот сайт объявлений, больше не придется переносить резюме вручную: все отклики сохраняются автоматически. А еще команды подбора получат единую воронку кандидатов и HR-аналитику по всем каналам привлечения.

Теперь отклики кандидатов на публикации на «Авито работе» сохраняются в CRM-системе Talantix автоматически, а это значит, можно просто и удобно работать над вакансией, используя сразу несколько источников кандидатов.

Интеграция настроена по открытому API: достаточно в «Интеграциях» «Моего профиля» Talantix подключить ее одним кликом и подтвердить получение информации по откликам на вакансии. А в «Настройках вакансии» Talantix сделать привязку к любому количеству публикаций на сайте объявлений, отклики кандидатов будут сохраняться в системе автоматически.

Также рекрутеры получают единую воронку подбора кандидатов и HR-аналитику по всем каналам привлечения. Интеграция уже встроена в систему — доступна всем пользователям без ограничений и доплат.

«На сложном рынке труда HR-командам приходится искать кандидатов на разных площадках. Развивая сервис HR-автоматизации — CRM-систему Talantix, мы создаем цифровое рабочее пространство для HR-экспертов, подключая в него не только популярные сервисы для организации процесса подбора на каждом этапе, но и инструменты для простого и удобного ведения базы резюме из разных источников. Новая интеграция станет важным компонентом в этом рабочем пространстве: она максимально упростит все, что раньше надо было делать вручную, а аналитика в режиме реального времени поможет оценить эффективность инвестиций компании в подбор», – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

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Рекрутинговая CRM-система Talantix входит в экосистему hh.ru. Будучи частью аккредитованной Министерством цифрового развития России ИТ-компании, Talantix реализует проактивную стратегию развития информационных технологий в области HR Tech, разрабатывает и подключает актуальные ИТ-решения для цифровизации массового и профессионального найма для компаний-работодателей из системообразующих отраслей, помогает среднему бизнесу и крупным предприятиям повышать скорость и эффективность подбора персонала.

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