5 тыс. школьников и искусственный интеллект МТС создали детского цифрового помощника в интернете

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и Альянс по защите детей в цифровой среде подвели итоги всероссийской бесплатной онлайн-школы анимации и мультипликации, которая проходила на образовательной платформе «Поколение М». 5000 детей в течение четырех недель изучали разные арт-стили, современные инструменты для цифровой анимации и мультипликации и рисовали маскота– цифрового помощника в интернете, который может обучать ребенка основам цифровой безопасности и предупреждать о потенциальных опасностях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Под руководством опытных наставников ученики онлайн-школы МТС осваивали работу с программами и современными цифровыми инструментами для создания собственных графических произведений, знакомились с тенденциями в анимации и разными арт-стилями – нормкор, неоавангардизм и японское аниме. Дизайнер персонажей Михаил Голубь рассказывал, как создавать эмоции через GIF-анимацию или видео, работать с Photoshop и бесплатными онлайн-сервисами для создания гифок. Популярный художник стикеров и персонажей Lana Morgana учила детей, как стилизовать стикер под кадр из мультфильма и рисовать в стиле аниме, создавать портреты, а концепт-художник и 2D-аниматор Snail Masha показывала способы оживить аниме-персонажа на экране гаджета. Для 47% студентов обучение в школе стало первым опытом освоения цифровых приложений и программ по работе с графикой.

Завершающим испытанием бесплатной образовательной программы МТС была возможность разработать своего собственного маскота – цифрового аватара. В результате эксперты выбрали трех цифровых помощников: лис, медведь и аниме-робот. У каждого из этих персонажей есть своя уникальная внешность и характеристики, отражающие творческое видение детей.

Особенностью учебной программы стало использование искусственного интеллекта МТС для дорисовки героев в нескольких вариациях. Это позволило детям познакомиться с возможностями технологических инноваций МТС, увидеть, как их творческие работы оживают, и как искусственный интеллект может помочь в процессе создания и развития идей.

«Мы, как одни из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, стремимся не только предоставить детям доступ к цифровым технологиям, но и обеспечить им безопасность и развитие в онлайн-пространстве. Школа анимации на образовательной платформе «Поколение М» предоставляет детям, независимо от места проживания, первый практический опыт взаимодействия с цифровыми технологиями в востребованных креативных профессиях», - сказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Финалисты программы также получили возможность отправиться на любое мероприятие, которое доступно на билетной витрине МТС Live.

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«Поколение М» — образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем.

Альянс по защите детей в цифровой среде – это добровольное объединение девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России, созданное в 2021 г. с целью развития безопасного и благоприятного интернет-пространства для юных пользователей. В Альянс входят «Вымпелком», «Газпром медиа холдинг», «Лаборатория Касперского», «Мегафон», МТС, VK, «Национальная медиа группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.