Как перейти на российскую MDM-систему – вебинар СберТеха

Уход зарубежных поставщиков вынуждает компании переходить на российские ERP, CRM и системы бухучета. Но к внедрению продуктов важно правильно подготовиться — перейти на MDM-систему и организовать управление справочной информацией.

О том, как это сделать и какие российские MDM-решения доступны компаниям, расскажет СберТех на вебинаре «Platform V Dictionaries: российская система для управления нормативно-справочной информацией».

Гости познакомятся с продуктом Platform V Dictionaries и узнают:





Что нужно для быстрого внедрения MDM-системы в микросервисную архитектуру

Как организовать управление нормативно-справочной информацией в компании с большим количеством потребителей

Как работать с продуктом — создавать справочники и предоставлять данные в онлайн-режиме.





Спикер — Иван Фролов, владелец продукта Platform V Dictionaries.

Начало вебинара 26 октября в 11:00, регистрация по ссылке.