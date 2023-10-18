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Как перейти на российскую MDM-систему – вебинар СберТеха

Уход зарубежных поставщиков вынуждает компании переходить на российские ERP, CRM и системы бухучета. Но к внедрению продуктов важно правильно подготовиться — перейти на MDM-систему и организовать управление справочной информацией.

О том, как это сделать и какие российские MDM-решения доступны компаниям, расскажет СберТех на вебинаре «Platform V Dictionaries: российская система для управления нормативно-справочной информацией».

Гости познакомятся с продуктом Platform V Dictionaries и узнают:


  • Что нужно для быстрого внедрения MDM-системы в микросервисную архитектуру
  • Как организовать управление нормативно-справочной информацией в компании с большим количеством потребителей
  • Как работать с продуктом — создавать справочники и предоставлять данные в онлайн-режиме.


Спикер — Иван Фролов, владелец продукта Platform V Dictionaries.

Начало вебинара 26 октября в 11:00, регистрация по ссылке.

erid:Kra249DJLРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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