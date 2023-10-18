SL Soft на CNews Forum 2023: «ИТ-импортозамещение: новые вызовы для заказчиков, новый ландшафт рынка поставщиков»

О новых вызовах для заказчиков и новом ландшафте рынка поставщиков Георгий Подбуцкий, коммерческий директор SL Soft, расскажет в своем выступлении в секции «Импортозамещение» на CNews Forum 2023 1 ноября.

Тема импортозамещения в ИТ и, в частности, импортозамещения программного обеспечения (ПО) в последний год стала абсолютным приоритетом для крупного бизнеса, госкомпаний и органов государственного управления. Масштаб задачи действительно очень велик – необходимо в кратчайшие сроки заменить весь стек корпоративного ПО на российские разработки. При этом, еще в начале прошлого года доля российского софта в корпоративных информационных системах не превышала 30-35%.

Необходимость такого масштабного импортозамещения стала сложным вызовом и для самих компаний-разработчиков российского ПО. Одна из главных проблем российского ИТ-рынка состоит в очень большой фрагментации ландшафта отечественных продуктов и вендоров. Очевидно, что сегодня перед российским рынком корпоративного ПО стоит задача консолидации и формирования пула крупных вендоров, способных:

Представить зрелые интегрированные решения, закрывающие большую технологическую область корпоративной информационной системы;

Обеспечить реализацию долгосрочной стратегии развития и совместимость стека технологий;

Предложить требуемый корпоративными заказчиками уровень поддержки и сопровождения систем;

Создать вокруг технологий необходимую ресурсную-инфраструктуру: подготовку специалистов, партнерскую сеть и пр.

Сегодня процессы консолидации уже начались. Мы видим примеры формирования крупных российских технологических экосистем в инфраструктуре, облачных технологиях, информационной безопасности и пр. SL Soft, входящий в ГК Softline, – один из примеров крупного вендора бизнес-приложений, стратегия которого направлена на формирование портфеля зрелых решений в быстро растущей области «умных» систем управления цифровыми процессами с использованием технологий ИИ, аналитики больших данных и роботизации. SL Soft стремится стать заметной частью формирующейся новой технологической парадигмы на рынке бизнес-приложений.

На форуме SL Soft будет также представлена на стенде №17, где можно будет пообщаться с руководителями и специалистами продуктовых брендов компании.